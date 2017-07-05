ПБК «Локомотив-Кубань» объявил о переходе американского защитника Криса Бэбба

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Соглашение с 27-летним игроком, в минувшем сезоне выступавшим за немецкий «Ульм», рассчитано на два года.

«Крис Бэбб был одним из самых результативных игроков немецкой бундеслиги. Многие команды Евролиги проявляли к нему интерес, и мы гордимся тем, что смогли заполучить такого игрока. Бэбб обладает отличным броском, у него высокая результативность, он хорошо играет при изоляциях, плотно защищается, к тому же у него прекрасные габариты, благодаря которым он может закрыть сразу три позиции как в защите, так и в нападении», — заявил главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович.

«Не описать словами, как я счастлив играть за тренера Обрадовича и “Локомотив”. С игроками высокого уровня, которые собраны у нас в команде, и грамотным тренером нет причин не бороться за чемпионство», — отметил Бэбб.

В минувшем сезоне Бэбб провел за «Ульм» 43 матча в бундеслиге со средними показателями за игру 15,4 очка, 3,6 подбора и 2,4 передачи.