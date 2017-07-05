Американский защитник Курич присоединился к баскетбольному клубу «Зенит»
Баскетбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о подписании контракта с атакующим защитником Кайлом Куричем, сообщается на официальном сайте петербургской команды.
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Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на два года.
Курич начал профессиональную карьеру в команде колледжа из «Луисвилла». В 2012 году перебрался в Испанию в команду «Эстудиантес». Последние три сезона выступал за испанскую «Гран-Канарию».
В прошедшем розыгрыше Кубка Европы Курич провел 16 игр, в которых в среднем набирал 15,1 очка, делал 3 подбора и 0,75 передачи.
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