Воронов подписал двухлетний контракт с «Зенитом»

Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне 31-летний игрок выступал за казанский УНИКС и в среднем за матч набирал по 5,5 очка, совершал по 1,7 подбора и отдавал по 0,9 передачи. Ранее Воронов защищал цвета ЦСКА, «Триумфа» и «Локомотива-Кубань».



Воронов — бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне в составе сборной России, двукратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 2013), участник Матча звёзд Единой лиги ВТБ в Сочи.