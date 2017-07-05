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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30289681/
5 июля 2017, 13:30 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Воронов подписал двухлетний контракт с «Зенитом»

Санкт-петербургский «Зенит» заключил двухлетний контракт с защитником Евгением Вороновым.

Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне 31-летний игрок выступал за казанский УНИКС и в среднем за матч набирал по 5,5 очка, совершал по 1,7 подбора и отдавал по 0,9 передачи. Ранее Воронов защищал цвета ЦСКА, «Триумфа» и «Локомотива-Кубань».

Воронов — бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне в составе сборной России, двукратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 2013), участник Матча звёзд Единой лиги ВТБ в Сочи.
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