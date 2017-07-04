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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30279453/
4 июля 2017, 15:51 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Зенит» проявляет интерес к сербскому форварду Марко Симоновичу

Форвард Марко Симонович, выступавший в минувшем сезоне в составе белградской команды «Црвена Звезда», может продолжить свою карьеру в России.

Интерес к сербскому баскетболисту проявляет питерский «Зенит», сообщает Sportske. Контракт с сербским клубом у Симоновича истёк по окончании сезона-2016/17, и сейчас он волен выбирать, где ему продолжить карьеру.

В минувшем сезоне Симонович отыграл за «Црвену Звезду» в 30 матчах Евролиги со средними показателями за игру в 12,6 очка, 3,6 подбора и 0,7 передачи.
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