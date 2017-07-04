Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Лэнгфорда в сезоне-2016/17

33-летний баскетболист принял участие в 25 матчах. Лэнгфорд проводил на площадке в среднем по 31,3 минуты, набирал по 18,6 очка, отдавал по 3,3 передачи, собирал по 2,7 подбора, а также совершал по 1,0 перехвата и 0,3 блок-шота за игру.



Отметим, что Кит завершил сезон-2016/17 на третьем месте в списке самых результативных игроков турнира.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4mw7Cd1ut04?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>