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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30278096/
4 июля 2017, 14:24 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Лэнгфорда в сезоне-2016/17

Единая лига ВТБ представила видео, посвящённое лучшим моментам с участием защитника УНИКСа Кита Лэнгфорда в сезоне-2016/17.

33-летний баскетболист принял участие в 25 матчах. Лэнгфорд проводил на площадке в среднем по 31,3 минуты, набирал по 18,6 очка, отдавал по 3,3 передачи, собирал по 2,7 подбора, а также совершал по 1,0 перехвата и 0,3 блок-шота за игру.

Отметим, что Кит завершил сезон-2016/17 на третьем месте в списке самых результативных игроков турнира.
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