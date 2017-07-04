Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Лэнгфорда в сезоне-2016/17
Единая лига ВТБ представила видео, посвящённое лучшим моментам с участием защитника УНИКСа Кита Лэнгфорда в сезоне-2016/17.
33-летний баскетболист принял участие в 25 матчах. Лэнгфорд проводил на площадке в среднем по 31,3 минуты, набирал по 18,6 очка, отдавал по 3,3 передачи, собирал по 2,7 подбора, а также совершал по 1,0 перехвата и 0,3
Отметим, что Кит завершил сезон-2016/17 на третьем месте в списке самых результативных игроков турнира.
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