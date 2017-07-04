Новые «Химки»: дирижер, убийца и мистер Бин

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Но с тех пор и второй представитель России в Евролиге-2017/18 развил завидную активность на трансферном рынке.

Даже на фоне ЦСКА, где после минувшего сезона контракты на следующий были только с тремя игроками, кадровая ситуация в «Химках» выглядела еще неопределеннее: лишь два «подписанных» баскетболиста, не считая напрашивавшейся (и состоявшейся) смены главного тренера. Состава, пригодного для Евролиги, у подмосковного клуба не было и близко.

Собственно, химчан в этой Евролиге никто, кроме них самих, особо и не ждал. При счете 0−2 в серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита», скорое завершение этого полуфинала казалось чем-то не только неизбежным, но и вполне естественным. Мол, у питерцев и звезд побольше, и скамейка поглубже, и игра вроде попоставленнее….

Вроде-то вроде — а вышло наоборот. «Химки» сенсационным победным хет-триком опрокинули все расклады, и увели у «Зенита» из-под носа не только места в финале и Евролиге, но и, можно сказать, «право на будущее». После столь жестокого фиаско петербургский клуб пережил смену руководства и сейчас распродает одного игрока за другим. От команды, которая сумела нанести единственное разгромное поражение в минувшем сезоне самому ЦСКА, по большому счету, остались отец и сын Карасевы.

МАРКОВИЧ И ШВЕД — ЛУЧШАЯ ПАРА ЗАЩИТНИКОВ В ЕВРОПЕ?

«Химки» же в награду за свой полуфинальный подвиг получили достойное финансирование и, после небольшой июньской паузы, нанесли «Зениту» последний мощный удар. Если хотите, вырвали у него «сердце»: разыгрывающего Стефана Марковича, многолетнего сменщика Милоша Теодосича в сборной Сербии.

Конечно, Теодосич ярче и знаменитее, но в плане организации игры Маркович ему, как минимум, не уступит. Милош — это прежде всего красота, «слепые» пасы и сложные трехочковые. А Стефан эффектности предпочитает эффективность. Следуя канонам классической югославской «школы», он дирижирует всем нападением и работает «тренером на площадке». По голевым передачам в последнем плей-офф Лиги ВТБ Маркович стал первым с большим отрывом, серийных потерь а-ля Теодосич, вы от него не дождетесь, попасть в нужный момент из-за дуги он тоже может без проблем (пусть и не «в падении из-за уха»), а в защите даст соотечественнику Тео кучу очков вперед. В общем, настоящий разыгрывающий с большой буквы «Р». Этакий мини-Спанулис.

Скажу больше: переход Марковича, возможно, сформировал самую сильную (по крайней мере, потенциально) пару защитников всего европейского баскетбола на следующий сезон. Ведь у «Химок» уже имелся Алексей Швед — снайпер-убийца, чьи «бомбометания» вызывают невольные ассоциации с НБА вообще и «Голден Стэйт Уорриорз» в частности. Где-то весной я устроил «коллективный мозговой штурм» в одной из соцсетей, и его результатом стали следующие выводы: снайпера калибра Шведа в нашем чемпионате не было 12 лет, а среди российских баскетболистов — почти 20, после Маркуса Брауна и Сергея Бабкова соответственно.

Связку Маркович-Швед вполне можно было бы подробно, по компонентам сравнивать с парой Теодосич-Де Коло. Однако сейчас в этом нет смысла: Теодосич вот-вот должен заключить контракт в НБА. И потом, никто не знает, как пойдет притирка двух звездных защитников в новых «Химках». Помнится, в сезоне-2015/16 Швед до весны не мог поделить мяч с Тайризом Райсом. И предстал во всей красе лишь прошлой осенью, когда американца спровадили в «Барселону».

БАРЦОКАС НУЖЕН ИЗ «ЛОКО», А НЕ ИЗ «БАРСЫ»

Кстати о «Барселоне»: именно оттуда в Химки приехал новый главный тренер. И не сказать, чтобы со щитом. Каталонский суперклуб, год назад сподобившийся на оптовые закупки в России (Райс и Петери Копонен пришли из подмосковной команды, Виктор Клавер и наставник Георгиос Барцокас — из краснодарского «Локомотива»), в 30 матчах регулярного чемпионата Евролиги потерпел 18 поражений и не попал в плей-офф впервые за 12 лет.

Впрочем, несмотря на этот провал, мы помним и другое. Например, как Барцокас весной 2016-го положил на лопатки ту самую «Барсу» в четвертьфинальной серии и вывел «Локо» в «Финал четырех». Или как тремя годами раньше он стал в Милане чемпионом Евролиги с «Олимпиакосом». Так что ставить под сомнение квалификацию этого грека, который своими не шибко греческими чертами лица напоминает героя британского комедийного сериала «Мистер Бин», пока оснований не вижу. Да, у Барцокаса получается не всегда. Но когда все-таки получается, то результаты могут поразить кого угодно.

Хотя при новой системе Евролиги — со «сплошным» регулярным чемпионатом и очень плотным календарем — мечтать о лаврах «Локомотива"-2016 «Химкам» если и будет суждено, то не в этом календарном году. Предстоящий сезон станет для подмосковной команды уже пятым в главном еврокубке — это второй результат в России после ЦСКА. Но, в отличие от УНИКСа или того же «Локо», химчане еще ни разу не выходили там в плей-офф. Все время не хватало какой-то малости. Иногда — одной победы, иногда, как в 2010-м, просто чуть-чуть везения.

Если кто не помнит, той весной «Химки» лишь по общей разности очков (в личных встречах была полная ничья — по «+11» в обе стороны) уступили путевку в четвертьфинал «Басконии», которая в последнем туре «Топ-16» умышленно «затащила» в овертайм хорватскую «Цибону», поскольку в конце основного времени добиться нужного преимущества испанцы не успевали. Между прочим, их тогда тренировал теперь уже бывший наставник «Химок» Душко Иванович, а за подмосковный клуб играл Тимофей Мозгов.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ МОЗГОВ-2

Нынешней осенью Мозгов начнет играть за «Бруклин», а главная из оставшихся селекционных проблем «Химок» — как раз центровой. Самое дефицитное амплуа, от поисков в котором теперь, собственно, и зависит сила будущей команды. Правда, хорошего третьего «номера» ей сейчас тоже не хватает (обращать внимание на Бунгу-Коло и прочих «легионеров под вопросом» из минувшего сезона, боюсь, уже нет смысла), но его найти все-таки попроще. И, может статься, уже нашли: в понедельник появилась неофициальная информация о переговорах с одним из лучших специалистов Евролиги по подборам Тайлером Ханикаттом, уже игравшим за «Химки» в Евролиге-2015/16, а потом перешедшим (даст бог, всего на год) в турецкий «Эфес».

Остальные позиции в составе химчан укомплектованы достойно — даже с поправкой на обязательный в Евролиге запас «скамеечной прочности», которого у них не было весной. Из защитников к Шведу и еще двум россиянам помимо Марковича приобретен основной второй «номер» «Црвены Звезды» Чарльз Дженкинс (не звезда, зато лидер последней Евролиги по перехватам — 2,1 за матч — и приличный дальнобойщик — более 40 процентов попаданий), а амплуа мощного форварда вполне способны закрыть Сергей Моня с Андреем Зубковым при поддержке Марко Тодоровича. Последний в приснопамятной серии с «Зенитом» на удивление здорово сыграл «чистого» центра, но вряд ли способен повторить этот фокус в континентальной элите. Там центровые — это действительно центровые.

Подведем промежуточный итог. «Химки» здорово начали летнюю селекцию и, похоже, имеют шанс следующей весной побороться за первый в своей истории четвертьфинал Евролиги. Нужно только сделать две вещи, самые сложные. Во-первых, купить достойного центра, а во-вторых, как можно быстрее утрясти амбиции в треугольнике Барцокас-Маркович-Швед.

«ХИМКИ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ-2017

УШЛИ — 3.

Станислав Ильницкий.

Амплуа: форвард. Гражданство: Россия. Возраст: 23 года. Рост: 200 см.

4 сезона в «Химках».

Статистика за матч Единой лиги ВТБ-2016/17: 12,6 минуты, 3,2 очка.

Джереми Эванс.

Форвард, США, 29 лет, 206 см.

1 неполный сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 12,5 минуты, 5,5 очка.

Душко Иванович.

Главный тренер, Черногория, 59 лет.

2 неполных сезона в «Химках».

ПРИШЛИ — 4.

Стефан Маркович.

Защитник, Сербия, 29 лет, 199 см.

Контракт с «Химками»: 2 года (2017/18, 2018/19).

Предыдущий клуб: «Зенит». Лига ВТБ-2016/17: 28,3 минуты, 10,3 очка.

Чарльз Дженкинс.

Защитник, США/Сербия, 28 лет, 191 см.

Контракт с «Химками»: 2 года (2017/18, 2018/19).

Предыдущий клуб: «Црвена Звезда» (Сербия). Евролига-2016/17: 26,1 минуты, 9,4 очка.

Андрей Зубков.

Форвард, Россия, 26 лет, 205 см.

Контракт с «Химками»: 2 года (2017/18, 2018/19).

Предыдущий клуб: «Локомотив». Лига ВТБ-2016/17: 23,4 минуты, 8,4 очка.

Георгиос Барцокас.

Главный тренер, Греция, 52 года.

Контракт с «Химками»: 2 года (2017/18, 2018/19).

Предыдущий клуб: «Барселона» (Испания).

ИМЕЛИ КОНТРАКТЫ НА СЕЗОН-2017/18 — 2.

Алексей Швед.

Защитник, Россия, 28 лет, 198 см.

2 сезона в «Химках». Контракт: 3 года (2015/16−2017/18).

Лига ВТБ-2016/17: 28,8 минуты, 23,2 очка.

Марко Тодорович.

Центровой/форвард, Черногория, 25 лет, 210 см.

2 сезона в «Химках». Контракт: 3 года (2015/16−2017/18).

Лига ВТБ-2016/17: 22,9 минуты, 10,6 очка.

ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТЫ — 4.

Сергей Моня.

Форвард, Россия, 34 года, 202 см.

7 сезонов в «Химках». Новый контракт: 2 года по схеме «1+1» (2017/18+2018/19).

Лига ВТБ-2016/17: 21,4 минуты, 6,5 очка.

Вячеслав Зайцев.

Защитник, Россия, 27 лет, 190 см.

1 сезон в «Химках». Новый контракт: 2 года (2017/18, 2018/19).

Единая лига ВТБ-2016/17: 17,7 минуты, 6,7 очка.

Егор Вяльцев.

Защитник, Россия, 31 год, 193 см.

6 сезонов в «Химках». Новый контракт: 2 года по схеме «1+1» (2017/18+2018/19).

Лига ВТБ-2016/17: 14,9 минуты, 4,2 очка.

Дмитрий Соколов.

Центровой, Россия, 32 года, 214 см.

2 неполных сезона в «Химках». Новый контракт: 2 года по схеме «1+1» (2017/18+2018/19).

Лига ВТБ-2016/17: 10,9 минуты, 3,6 очка.

ПОКА ПОД ВОПРОСОМ — 7.

Эрл Роуленд.

Защитник, США/Болгария, 34 года, 188 см.

1 сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 23,8 минуты, 11,8 очка.

Робби Хаммел.

Форвард, США, 28 лет, 206 см.

1 неполный сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 21,3 минуты, 8,3 очка.

Нобель Бунгу-Коло.

Форвард, Франция/Конго, 29 лет, 202 см.

1 сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 20,0 минуты, 7,3 очка.

Джейкоб Пуллен.

Защитник, США/Грузия, 27 лет, 185 см.

1 сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 15,7 минуты, 8,9 очка.

Маркел Браун.

Защитник, США, 25 лет, 191 см.

1 неполный сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 15,7 минуты, 5,3 очка.

Валерий Лиходей.

Форвард, Россия, 30 лет, 204 см.

1 сезон в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 7,6 минуты, 2,9 очка.

Руслан Патеев.

Центровой, Россия, 27 лет, 213 см.

4 сезона в «Химках».

Лига ВТБ-2016/17: 3,7 минуты, 2,0 очка.