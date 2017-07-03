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3 июля 2017, 18:28 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Грек Димитрис Прифтис назначен главным тренером БК УНИКС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о назначении на пост главного тренера команды грека Димитриса Прифтиса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 48-летним специалистом подписано по схеме 11 Увеличить
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Соглашение с 48-летним специалистом подписано по схеме «1+1».

В мае текущего года УНИКС по обоюдному согласию сторон расторг контракт с тренером Евгением Пашутиным, возглавлявшим команду с 2014 года. В прошедшем сезоне казанский клуб дошел до четвертьфинала Единой лиги ВТБ и занял предпоследнее, 15-е место в регулярном чемпионате Евролиги.

Прифтис с 2014 года возглавлял греческий «Арис» с которым в сезоне-16/17 выиграл Кубок Греции. В 2016 году он был признан тренером года в чемпионате Греции. Также с 2008 по 2012 и с 2014 по 2017 годы он работал ассистентом главного тренера в сборной Греции. В этот период греки завоевал бронзу на чемпионате Европы — 2009.
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