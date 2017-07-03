СМИ: «Химки» подпишут контракт с американским баскетболистом Ханикаттом

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Согласно условиям двухлетнего контракта 27-летний Ханикатт заработает €2,2 млн.

Американец уже выступал за «Химки» с 2014 по 2016 годы. Вместе с подмосковным клубом в сезоне-2014/15 он выиграл Кубок Европы, который является вторым по значимости клубным турниром Европы.

Ханикатт провел 24 игры за два сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Сакраменто», в среднем проводя на площадке по 5 минут и набирая по 1,2 очка.