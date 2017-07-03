СМИ: «Химки» подпишут контракт с американским баскетболистом Ханикаттом
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» подпишет двухлетнее соглашение с американским форвардом турецкого «Анадолу Эфес» Тайлером Ханикаттом. Об этом сообщает портал Eurohoops со ссылкой на свои источники.
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Согласно условиям двухлетнего контракта 27-летний Ханикатт заработает €2,2 млн.
Американец уже выступал за «Химки» с 2014 по 2016 годы. Вместе с подмосковным клубом в сезоне-2014/15 он выиграл Кубок Европы, который является вторым по значимости клубным турниром Европы.
Ханикатт провел 24 игры за два сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Сакраменто», в среднем проводя на площадке по 5 минут и набирая по 1,2 очка.
В прошедшем сезоне Ханикатт в Евролиге за «Анадолу Эфес» набирал в среднем по 9,2 очка за игру, делая 7,3 подбора, 2 результативные передачи и 1,1 перехвата. Американец станет четвертым новичком «Химок» этим летом после серба Стефана Марковича из
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