Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30269018/
3 июля 2017, 18:26 | Баскетбол: Россия | ТАСС

СМИ: «Химки» подпишут контракт с американским баскетболистом Ханикаттом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» подпишет двухлетнее соглашение с американским форвардом турецкого «Анадолу Эфес» Тайлером Ханикаттом. Об этом сообщает портал Eurohoops со ссылкой на свои источники.

Согласно условиям двухлетнего контракта 27-летний Ханикатт заработает €22 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно условиям двухлетнего контракта 27-летний Ханикатт заработает €2,2 млн.

Американец уже выступал за «Химки» с 2014 по 2016 годы. Вместе с подмосковным клубом в сезоне-2014/15 он выиграл Кубок Европы, который является вторым по значимости клубным турниром Европы.

Ханикатт провел 24 игры за два сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Сакраменто», в среднем проводя на площадке по 5 минут и набирая по 1,2 очка.

В прошедшем сезоне Ханикатт в Евролиге за «Анадолу Эфес» набирал в среднем по 9,2 очка за игру, делая 7,3 подбора, 2 результативные передачи и 1,1 перехвата. Американец станет четвертым новичком «Химок» этим летом после серба Стефана Марковича из санкт-петербургского «Зенита», американца Чарльза Дженкинса из сербской «Црвены Звезды» и россиянина Андрея Зубкова из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 июля

Футболист сборной России Шишкин подписал трехлетний контракт с "Краснодаром"

Особый дресс-код и уважение к королеве: главные традиции Уимблдона

ФХР хочет провести целевое тестирование игроков на допинг при поддержке IIHF и КХЛ