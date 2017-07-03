«Химки» ведут переговоры с Гистом

Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил журналист Дэвид Пик.



В минувшем сезоне Евролиги Гист принял участие в 15 поединках. Форвард проводил на паркете по 22,8 минуты, набирал по 8,5 очка, собирал по 4,3 подбора, отдавал по 0,8 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата в среднем за игру.



Джеймс выступает за греческий клуб с 2012 года. В сезоне-2009/10 30-летний баскетболист защищал цвета «Локомотива-Кубань».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Source: Khimki Moscow and James Gist are discussing a deal that'll land PAO's longtime gold-winning forward in Russia.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/881809015914852356">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>