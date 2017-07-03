Великий исход. Что случилось с баскетбольным «Зенитом»

27 мая. «Зенит» дома вырывает вторую подряд победу у «Химок», заставляя своих болельщиков представлять грядущие большие сражения против лучших команд Евролиги. Вряд ли кто-то тогда мог предполагать, что события будут развиваться настолько стремительно. Три подряд поражения от Алексея Шведа и компании стали отправной точкой прямиком в никуда.

«Межсезонье», «обновление состава команды», «изменение курса развития» — список классических фраз, характерных для промежутка между двумя сезонами можно продолжать долго. Но ситуацию в баскетбольном «Зените» вряд ли можно подогнать под шаблон и назвать стандартной. Обо всём по порядку.

4 июня. «Зенит» на домашней площадке проигрывает «Химкам» в пятом матче серии, упуская тем самым преимущество, которое было у петербуржцев после побед в первых двух поединках. Через несколько минут после финальной сирены главная звезда сине-бело-голубых Сергей Карасёв сетует на усталость и упущенный шанс пробиться в Евролигу. При этом форвард подчёркивает — мыслей о переходе в другую команду у него нет. Вторит ему и еще один герой сезона серб Стефан Маркович, держа на руках сына. В послематчевом интервью он не устаёт благодарить болельщиков за поддержку.

6 июня. Появляется новость о том, что игроки стартовой пятерки латыш Янис Тимма и американец Тревор Мбакве не останутся в Питере и продолжат карьеру в других клубах. Трансферные слухи отправляли Тимму в «Басконию» ещё на старте плей-офф и каково было удивление общественности, когда через сутки после объявления о расставании с российской командой, «Баскония» официально подтвердила переход форварда. Версия о том, что игрок подписал контракт с испанцами, не дожидаясь окончания серии с «Химками», кажется, подтвердилась.

8 июня. Сайт «Зенита» благодарит защитником Райана Тулсона за сотрудничество. У американца, являвшегося главным снайпером команды после Карасева-младшего, закончился контракт, и клуб не стал его продлевать. Вроде бы стандартная история для современного спорта, но в одном из клубных аккаунтов в социальных сетях появляется комментарий самого игрока, для которого, по всей видимости, новость стала полной неожиданностью.



9 июня. «Зенит» объявляет об истечении контрактов у российских игроков Александра Разумова и Евгения Войтюка. Ничего удивительного, парни играли мало, и было понятно, что их карьеры продолжатся в другом месте.

13 июня. Аарон Уайт, громко завивший о себе в плей-офф, установив, кстати, в нем личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ, также покидает команду. Уайт пополняет состав «Жальгириса», а социальные сети «Зенита» начинают бурлить — болельщики обсуждают массовый отток игроков.



20 июня. Официально — канадец Кайл Лэндри также покидает Санкт-Петербург по окончанию контракта. Он отыграл три года в «Триумфе», а после переехал в «Зенит», где также провел три сезона. Любопытно, что по версии супруги игрока контрактную ситуацию с ним никто не обсуждал.

«Самое интересное, что мы эту новость узнаем из “Инстаграма”… Нет слов, — отметила жена Кайла Анна, — Ты думаешь я бы шутила? Даже наш агент об этом узнал от нас». Поддержку подруге высказала жена Аарона Тулсона: «После того, сколько всего мы сделали для команды — это настоящий позор».



23 июня. Сайт «Химок» объявляет о подписании контракта со Стефаном Марковичем. С тем самым Марковичем, который вроде бы и не хотел уходить из «Зенита». В его эксклюзивном интервью «Чемпионату», кажется, между строк можно прочесть небольшое сожаление действиями своего уже бывшего клуба.

«Я никуда не торопился, ждал предложения “Зенита”, — говорит Маркович, — Даже после окончания финала не вёл никаких переговоров. Сезон вышел длинным и трудным. Поэтому я вернулся в Сербию, немного передохнул и стал слушать, что говорят агенты. Интерес ко мне проявляли не только “Химки”, но в итоге подмосковная команда оказалась самой настойчивой».

Смена руководства

Через месяц после поражения от «Химок» в «Зените» осталось 7 игроков (6 россиян и американец Демонте Харпер). Покинули команду 8 баскетболистов, набирающих 70 (!) процентов от общего количества очков сине-бело-голубых. В чём причина распродажи состава одной из самых ярких и точно самой прогрессирующей команды Единой лиги? Может быть, дело в создании волейбольного клуба «Зенит», который с сезона-2017/18 появится в Северной столице? А может клуб после нерешённой задачи на сезон решил разгрузить платежную ведомость, включив режим максимальной экономии?

Кажется, главная причина происходящих в баскетбольном «Зените» событий лежит в футбольной плоскости. Звучит странно, но это очень похоже на правду. Вспомните, что в конце мая футбольный клуб обрёл нового президента, которым стал Сергей Фурсенко. А уже в середине июня было объявлено о назначении Игоря Онокова советником председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу (именно так официально называется должность).

И пусть никого не смущает слово «советник» в должности Онокова, являющегося двоюродным братом легендарного ленинградского баскетболиста Александра Белова. По информации «Чемпионата», Игорь Оноков будет заниматься непосредственным управлением баскетбольным проектом.



В новости о его назначении на официальном сайте говорится, что команда прощается с заместителем генерального директора Ольгой Антоновой и спортивным директором Андреем Спиридоновым (оба директора переехали в Санкт-Петербург после многолетней работы в люберецком «Триумфе» на аналогичных должностях). Однако, новый руководитель, разъясняя ситуацию, отметил, что функционеры продолжат работу в организации.



«Селекционная работа идёт вовсю. Сотрудники, которые за это отвечают, остались в команде и ведут переговоры с потенциальными новичками в тесном контакте с главным тренером команды Василием Карасёвым. Именно тренер определяет необходимость приглашения того или иного баскетболиста», — отметил Оноков.

Что дальше?

По всей видимости, расставание с иностранными баскетболистами — не связанный с сокращением финансирования процесс. Напротив, по имеющейся информации, финансирование останется на том же уровне, что и в сезоне-2016/17. Главным вопросом для петербуржцев является наличие времени и пространства, позволяющих принимать правильные решения. И в этом отношении большая ответственность ляжет на плечи Василия Карасёва. Вот только подобрать нужных тренеру игроков ещё нужно успеть.

В конце августа стартует мужской Евробаскет, а это значит, что игроки высокого уровня в большинстве своем начнут подготовку к нему через две-три недели и наверняка захотят отправить туда, имея на руках новые контракты.

Три года назад баскетбольный «Зенит» появился в Петербурге и с каждым сезоном продвигался в своём внутреннем развитии. Пятое место в дебютном сезоне сменилось двумя разными «бронзами». И если неудача сезона-2015/16 воспринималась как «опыт, на котором учатся», то последнее поражение от «Химок» получилось крайне болезненным. С большой долей вероятности можно предположить, что в следующем сезоне перед командой будет поставлена цель выйти в Евролигу, а решить её можно будет двумя одинаково непростыми путями: победить в Кубке Европы или же завоевать путёвку по итогам сезона в Единой лиги ВТБ. Оба варианта требуют наличия в составе ярких, но при этом системных баскетболистов. В противном случае следующим летом смена состава может произойти уже в тренерском штабе клуба.