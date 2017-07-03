Великий исход. Что случилось с баскетбольным «Зенитом»
В составе бронзового призера Единой лиги ВТБ большие изменения. Разбираемся во внутренней кухне команды из
Санкт-Петербурга.
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Видимо, что-то случилось...
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27 мая. «Зенит» дома вырывает вторую подряд победу у «Химок», заставляя своих болельщиков представлять грядущие большие сражения против лучших команд Евролиги. Вряд ли
«Межсезонье», «обновление состава команды», «изменение курса развития» — список классических фраз, характерных для промежутка между двумя сезонами можно продолжать долго. Но ситуацию в баскетбольном «Зените» вряд ли можно подогнать под шаблон и назвать стандартной. Обо всём по порядку.
4 июня. «Зенит» на домашней площадке проигрывает «Химкам» в пятом матче серии, упуская тем самым преимущество, которое было у петербуржцев после побед в первых двух поединках. Через несколько минут после финальной сирены главная звезда
6 июня. Появляется новость о том, что игроки стартовой пятерки латыш Янис Тимма и американец Тревор Мбакве не останутся в Питере и продолжат карьеру в других клубах. Трансферные слухи отправляли Тимму в «Басконию» ещё на старте
8 июня. Сайт «Зенита» благодарит защитником Райана Тулсона за сотрудничество. У американца, являвшегося главным снайпером команды после
9 июня. «Зенит» объявляет об истечении контрактов у российских игроков Александра Разумова и Евгения Войтюка. Ничего удивительного, парни играли мало, и было понятно, что их карьеры продолжатся в другом месте.
13 июня. Аарон Уайт, громко завивший о себе в
20 июня. Официально — канадец Кайл Лэндри также покидает
«Самое интересное, что мы эту новость узнаем из “Инстаграма”… Нет слов, — отметила жена Кайла Анна, — Ты думаешь я бы шутила? Даже наш агент об этом узнал от нас». Поддержку подруге высказала жена Аарона Тулсона: «После того, сколько всего мы сделали для команды — это настоящий позор».
23 июня. Сайт «Химок» объявляет о подписании контракта со Стефаном Марковичем. С тем самым Марковичем, который вроде бы и не хотел уходить из «Зенита». В его эксклюзивном интервью «Чемпионату», кажется, между строк можно прочесть небольшое сожаление действиями своего уже бывшего клуба.
«Я никуда не торопился, ждал предложения “Зенита”, — говорит Маркович, — Даже после окончания финала не вёл никаких переговоров. Сезон вышел длинным и трудным. Поэтому я вернулся в Сербию, немного передохнул и стал слушать, что говорят агенты. Интерес ко мне проявляли не только “Химки”, но в итоге подмосковная команда оказалась самой настойчивой».
Смена руководства
Через месяц после поражения от «Химок» в «Зените» осталось 7 игроков (6 россиян и американец Демонте Харпер). Покинули команду 8 баскетболистов, набирающих 70 (!) процентов от общего количества очков
Кажется, главная причина происходящих в баскетбольном «Зените» событий лежит в футбольной плоскости. Звучит странно, но это очень похоже на правду. Вспомните, что в конце мая футбольный клуб обрёл нового президента, которым стал Сергей Фурсенко. А уже в середине июня было объявлено о назначении Игоря Онокова советником председателя правления ФК «Зенит» по баскетболу (именно так официально называется должность).
И пусть никого не смущает слово «советник» в должности Онокова, являющегося двоюродным братом легендарного ленинградского баскетболиста Александра Белова. По информации «Чемпионата», Игорь Оноков будет заниматься непосредственным управлением баскетбольным проектом.
В новости о его назначении на официальном сайте говорится, что команда прощается с заместителем генерального директора Ольгой Антоновой и спортивным директором Андреем Спиридоновым (оба директора переехали в
«Селекционная работа идёт вовсю. Сотрудники, которые за это отвечают, остались в команде и ведут переговоры с потенциальными новичками в тесном контакте с главным тренером команды Василием Карасёвым. Именно тренер определяет необходимость приглашения того или иного баскетболиста», — отметил Оноков.
Что дальше?
По всей видимости, расставание с иностранными баскетболистами — не связанный с сокращением финансирования процесс. Напротив, по имеющейся информации, финансирование останется на том же уровне, что и в сезоне-2016/17. Главным вопросом для петербуржцев является наличие времени и пространства, позволяющих принимать правильные решения. И в этом отношении большая ответственность ляжет на плечи Василия Карасёва. Вот только подобрать нужных тренеру игроков ещё нужно успеть.
В конце августа стартует мужской Евробаскет, а это значит, что игроки высокого уровня в большинстве своем начнут подготовку к нему через
Три года назад баскетбольный «Зенит» появился в Петербурге и с каждым сезоном продвигался в своём внутреннем развитии. Пятое место в дебютном сезоне сменилось двумя разными «бронзами». И если неудача сезона-2015/16 воспринималась как «опыт, на котором учатся», то последнее поражение от «Химок» получилось крайне болезненным. С большой долей вероятности можно предположить, что в следующем сезоне перед командой будет поставлена цель выйти в Евролигу, а решить её можно будет двумя одинаково непростыми путями: победить в Кубке Европы или же завоевать путёвку по итогам сезона в Единой лиги ВТБ. Оба варианта требуют наличия в составе ярких, но при этом системных баскетболистов. В противном случае следующим летом смена состава может произойти уже в тренерском штабе клуба.
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