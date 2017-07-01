Барцокас: Трансферная кампания «Химок» далека от завершения

Греческого специалиста Георгиоса Барцокаса в России знают хорошо. Его «Локомотив-Кубань» играл в симпатичный и системный баскетбол, который привёл клуб к историческому «Финалу четырёх». После неудачного года в «Барселоне» — куда специалист перебрался как раз из «Локо» — грек, побеждавший в Евролиге с «Олимпиакосом», возвращается в Россию. Теперь в качестве рулевого подмосковных «Химок».

— Как шли переговоры с «Химками»? Когда узнали об интересе подмосковной команды?

— Узнал, что «Химки» интересуются мной, две недели назад. Тот факт, что я заключил контракт с ними — хорошая возможность для меня как для тренера. Моя работа в «Барселоне» была закончена, и, конечно, очень большую роль при выборе сыграл фактор возвращения российской команды в Евролигу. Для меня это новый вызов, поскольку «Химки» — большой клуб не только по меркам России, но и по меркам всей Европы. Тем более мне доводилось работать в вашей стране, и я до сих пор с теплом вспоминаю время, проведённое в «Локо».



— Возвращаться в Россию после работы в Каталонии будет непросто, если говорить о климате. Как ни крути, Барселона — один из самых комфортных городов для жизни.

— Погода — не самая важная часть для баскетбольного тренера, поверьте. Куда важнее, в каких кондициях будет твоя команда и что она в итоге покажет. Самый простой пример: прошлый сезон и то, как выступила «Барселона». Конечно, это великий клуб и отличный город для жизни. Но тренер прежде всего получает удовлетворение от работы, и важны, скорее, условия для работы, а не температура на улице. Поймите, я понимаю, какой климат в Москве, но с новым форматом Евролиги это попросту не имеет значения, потому что с таким количеством игр свободного времени будет очень мало.

— Кстати, как вы относитесь к новому формату? Вам он по душе?

— Новый формат очень нравится зрителям и, наверное, в первую очередь рассчитан именно на них. Этот формат выгоден для телевидения, и даже игрокам он нравится. А вот я, как тренер, смотрю на это под другим углом. Большое количество матчей не оставляет достаточно времени для тренировок. По сути, команды Евролиги теперь играют по такому же графику, что и клубы НБА. На мой взгляд, в связи с этим повышается значимость предсезонных сборов и селекционной кампании, поскольку уже в сезоне поменять что-то практически невозможно. Ты можешь вносить коррективы, но на глобальные изменения у тебя просто нет времени.

— Что не получилось у вас в «Барселоне» в прошлом сезоне?

— Я бы хотел сказать в первую очередь, что, несмотря ни на что, это великий клуб. Отличная внутренняя организация, классные болельщики — всё было на высоком уровне. У меня возникли проблемы со временем. Я подписал контракт, когда уже была сформирована команда, и взять игроков под своё видение просто не мог. И свалившаяся на нас череда травм никак не давала команде выйти на свой уровень. Сезон получился невероятно тяжёлым для всех. Но нужно двигаться дальше. Это был опыт для игроков, организации и для меня как для тренера.



— Смотрели матчи «Химок» в прошлом сезоне?

— Конечно. Несмотря на то что мы играли в разных турнирах, я смотрел матчи «Химок» в Еврокубке и в концовке Единой лиги ВТБ. Я в принципе люблю баскетбол и смотрю его очень много. И те матчи, которые не удаётся посмотреть в прямом эфире, стараюсь пересматривать в записи.



— Расскажите о команде образца прошлого сезона?

— Команда квалифицировалась в Евролигу — это главный итог сезона. Значит, игроки и тренер Иванович всё делали правильно.

— Что скажете о лидере «Химок» Алексее Шведе? Справедливо ли утверждать, что он — самый сильный российский игрок?

— Я согласен с этим утверждением. Все знают, что это невероятный талант. Для этого не нужно быть большим экспертом. У него огромный потенциал, от него зависит буквально всё. Но при этом самое главное — это «химия». Команда должна быть единым коллективом.



— Как вам новички команды — Маркович, Дженкинс и Зубков? Казалось, что их подписали раньше, чем тренера, и от этого могли возникнуть проблемы, схожие с теми, что были у вас в «Барселоне».

— Подписание каждого из трёх новичков обсуждалось со мной. Мы постоянно были в процессе диалога с руководством «Химок», и не стоит думать, что их покупали без моего ведома. Скажу больше, я очень хотел, чтобы Стефан Маркович перешёл в прошлом сезоне в «Барселону», но у меня не получилось. Это лучший пасующий Еврокубка. А я считаю, что передачи — это самая увлекательная часть баскетбола. Дженкинс — командный игрок, который может помочь клубу побеждать. Я видел его в Евролиге в прошлом сезоне. Ну, а с Андреем Зубковым мы вместе работали в Краснодаре. Я очень хорошо знаю этого баскетболиста и понимаю, на что он способен.



— Ходили слухи, что у вас были какие-то проблемы во взаимопонимании с Зубковым. Так ли это?

— Нет, это не так. Если бы у меня были с ним какие-то проблемы, зачем бы я давал согласие руководству на его подписание? Всё это не более чем слухи.

— Селекционная кампания «Химок» завершена?

— Нет, нам нужны ещё 3−4 игрока, поэтому говорить об окончании кампании преждевременно.



— С «Локомотивом» вы сенсационно дошли до «Финала четырёх» Евролиги? В чём секрет вашего успеха?

— Хороший вопрос. Но на него я отвечу просто. Должен быть коллектив, команда. Игроки, тренерский штаб, персонал — абсолютно все должны быть на одной волне. Конечно, талант исполнителей и прочие вещи важны тоже, но «химия» и общекомандная философия, по моему мнению, стоят во главе угла.

— В берлинском полуфинале Евролиги казалось, что вашему «Локо» удастся вырвать победу у ЦСКА. Помните концовку той игры?

— Да, прекрасно помню тот матч. Мы ехали в Берлин и знали, что, несмотря на силу ЦСКА, у нас будет шанс на победу. Можно долго рассказывать, насколько «армейцы» сильны, и это будет чистой правдой, но в том матче мы бились до конца. Помню момент, когда Райан Брокхофф промахнулся из-за трёхочковой дуги в концовке. Попади он тогда, мы вплотную приблизились бы к сопернику и точно заставили бы его нервничать.

— У вас уже есть понимание, в какой баскетбол будет играть новая команда?

— Отвечу подробнее на этот вопрос, когда ростер команды будет полностью сформирован. Пока же могу сказать, что будем стараться играть в современный, скоростной, атлетичный баскетбол.



— Каковы ваши планы на лето? Когда планируете приехать в Россию?

— Собираюсь приехать в ближайшее время. Хочу полностью сосредоточиться на работе. Нужно познакомиться с игроками, посмотреть на них. Хочу пообщаться с другими тренерами и пересмотреть как можно больше матчей «Химок» за прошлый сезон. И, как я уже говорил, нужно закончить работу по усилению состава. Уже есть понимание, что предсезонная подготовка начнётся в 20-х числах августа.



— Но некоторые игроки в это время будет готовиться к Евробаскету, в своих национальных командах.

— Конечно, это проблема. Но она будет не только у «Химок», а почти у всех команд Евролиги, так что здесь мы примерно в равных условиях. Будет непросто, поскольку клубу с новыми игроками, с новым тренером и новым форматом турнира нужно как можно больше времени для того, чтобы стать единым коллективом и создать нужную атмосферу внутри.