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30 июня 2017, 13:51 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Капитан БК «Локомотив-Кубань» форвард Андрей Зубков покидает команду

Форвард Андрей Зубков покидает «Локомотив-Кубань» после восьми сезонов в команде, сообщается на официальном сайте краснодарского баскетбольного клуба.

Форвард Андрей Зубков покидает Локомотив-Кубань после восьми сезонов в команде сообщается на официальном сайте краснодарского баскетбольного клуба. Увеличить
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В составе «Локомотива-Кубани» Зубков побеждал в Кубке Европы и становился серебряным призером Единой лиги ВТБ.

«За то время, что я провел в Краснодаре, я ощущал поддержку на протяжении каждого дня. Но когда-то перемены все же должны произойти. Я еще раз благодарю “красно-зеленую” семью за все, что она для меня делала», — сказал 26-летний Зубков.

«Андрей вырос в нашем клубе: попав в систему “Локо” в 2009 году, он сначала стал одним из лидеров молодежной команды и завоевал с ней два чемпионства, а затем дорос до уровня игрока, способного выступать в Единой лиге ВТБ и сборной России. Но прошедший сезон показал, что пришло время сменить обстановку. У Зубкова закончился контракт. Я желаю ему удачи и успешного продолжения карьеры», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.

За «Локомотив-Кубань» Зубков провел по 51 матчу в Евролиге и Кубке Европы. В Единой лиге ВТБ он сыграл за клуб 148 встреч, в которых в среднем набирал 5,4 очка, делал 2,3 подбора и 0,9 результативной передачи.
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