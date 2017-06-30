Экс-тренер ПБК «Локомотив-Кубань» и «Барселоны» Барцокас возглавил «Химки»

Барцокас возглавлял «Локомотив-Кубань» в сезоне-2015/16 и пробился в «Финал четырех» Евролиги, впервые в истории краснодарского клуба, завоевав с «Локо» бронзовые медали. Также он выигрывал Евролигу в сезоне-2012/13 вместе с пирейским «Олимпиакосом» и признавался лучшим тренером турнира в 2013 году. В четверг было объявлено, что пост главного тренера «Химок» в связи с истечением срока контракта покинул Душко Иванович.

«Барцокас возглавил “Химки”, контракт рассчитан на 2 года», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне «Химки» под руководством Ивановича дошли до четвертьфинала Кубка Европы и стали вторыми в Единой лиге ВТБ, завоевав путевку в Евролигу на следующий сезон.