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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30239156/
30 июня 2017, 12:37 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Экс-тренер ПБК «Локомотив-Кубань» и «Барселоны» Барцокас возглавил «Химки»

Греческий специалист Георгиос Барцокас, известный по работе с баскетболистами краснодарского «Локомотива-Кубани», греческого «Олимпиакоса» и испанской «Барселоны», назначен главным тренером «Химок», сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.

Барцокас возглавлял «Локомотив-Кубань» в сезоне-2015/16 и пробился в «Финал четырех» Евролиги, впервые в истории краснодарского клуба, завоевав с «Локо» бронзовые медали. Также он выигрывал Евролигу в сезоне-2012/13 вместе с пирейским «Олимпиакосом» и признавался лучшим тренером турнира в 2013 году. В четверг было объявлено, что пост главного тренера «Химок» в связи с истечением срока контракта покинул Душко Иванович.

«Барцокас возглавил “Химки”, контракт рассчитан на 2 года», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне «Химки» под руководством Ивановича дошли до четвертьфинала Кубка Европы и стали вторыми в Единой лиге ВТБ, завоевав путевку в Евролигу на следующий сезон.
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