Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30230886/
29 июня 2017, 15:49 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Американский баскетболист Тейлор Рочести покидает «Локомотив-Кубань»

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Американский защитник Тейлор Рочести покидает «Локомотив-Кубань» и продолжит карьеру в другой команде, сообщается на официальном сайте краснодарского баскетбольного клуба.

Рочести перешел в «Локомотив-Кубань» в 2016 году. В минувшем сезоне 31-летний американец в среднем за игру Кубка Европы набирал 11,4 очка, делал 1,7 подбора и 3,2 передачи. В Единой лиге ВТБ его показатели составляли 12,5 очка, 2 подбора и 3,9 передачи.

«Как профессионал и как человек, Тейлор проявил себя с лучшей стороны, и в самые важные игры плей-офф он был одним из лидеров команды, который повел за собой партнеров. Клуб благодарит игрока за сезон и желает успехов в продолжении карьеры», — заявил генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

В «Зените» рассказали о селекционной работе клуба

Советник председателя правления ФК «Зенит» по баскетбольным вопросам Игорь Оноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым прокомментировал ситуацию с подписанием контрактов с новичками баскетбольного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева