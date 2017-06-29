Американский баскетболист Тейлор Рочести покидает «Локомотив-Кубань»
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Американский защитник Тейлор Рочести покидает «Локомотив-Кубань» и продолжит карьеру в другой команде, сообщается на официальном сайте краснодарского баскетбольного клуба.
Рочести перешел в «Локомотив-Кубань» в 2016 году. В минувшем сезоне 31-летний американец в среднем за игру Кубка Европы набирал 11,4 очка, делал 1,7 подбора и 3,2 передачи. В Единой лиге ВТБ его показатели составляли 12,5 очка, 2 подбора и 3,9 передачи.
«Как профессионал и как человек, Тейлор проявил себя с лучшей стороны, и в самые важные игры
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