Американский баскетболист Тейлор Рочести покидает «Локомотив-Кубань»

Рочести перешел в «Локомотив-Кубань» в 2016 году. В минувшем сезоне 31-летний американец в среднем за игру Кубка Европы набирал 11,4 очка, делал 1,7 подбора и 3,2 передачи. В Единой лиге ВТБ его показатели составляли 12,5 очка, 2 подбора и 3,9 передачи.

«Как профессионал и как человек, Тейлор проявил себя с лучшей стороны, и в самые важные игры плей-офф он был одним из лидеров команды, который повел за собой партнеров. Клуб благодарит игрока за сезон и желает успехов в продолжении карьеры», — заявил генеральный менеджер «Локомотива-Кубани» Алексей Саврасенко.