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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30230866/
29 июня 2017, 15:45 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Карасёва в сезоне-2016/17

Единая лига ВТБ представила видео, посвящённое лучшим моментам с участием лидера «Зенита» Сергея Карасёва в сезоне-2016/17.

23-летний баскетболист принял участие в 27 матчах. Карасёв проводил на площадке в среднем по 25,6 минуты, набирал по 16,0 очка, отдавал по 3,1 передачи, собирал по 2,9 подбора, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота за игру.

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 Сергей был включён в символическую сборную Лиги ВТБ.
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