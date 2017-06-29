Лига ВТБ представила видео лучших моментов с участием Карасёва в сезоне-2016/17
Единая лига ВТБ представила видео, посвящённое лучшим моментам с участием лидера «Зенита» Сергея Карасёва в сезоне-2016/17.
23-летний баскетболист принял участие в 27 матчах. Карасёв проводил на площадке в среднем по 25,6 минуты, набирал по 16,0 очка, отдавал по 3,1 передачи, собирал по 2,9 подбора, а также совершал по 0,9 перехвата и 0,3
Напомним, что по итогам сезона-2016/17 Сергей был включён в символическую сборную Лиги ВТБ.
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