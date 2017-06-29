СМИ: Центровой Фрэнк Элегар перейдет в баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Американский центровой Фрэнк Элегар перейдет в краснодарский «Локомотив-Кубань», сообщает в своем микроблоге в Twitter баскетбольный журналист Дэвид Пик.
Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович встретился с Элегаром в
Элегар, выступая за красноярский «Енисей», в минувшем сезоне провел 22 игры в Единой лиге ВТБ с показателями 13,5 очка, 1,4 передачи и 9,1 подбора в среднем за игру.
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