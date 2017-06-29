СМИ: Центровой Фрэнк Элегар перейдет в баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович встретился с Элегаром в Нью-Йорке, и 30-летний центровой подписал с краснодарцами контракт до 2019 года.

Элегар, выступая за красноярский «Енисей», в минувшем сезоне провел 22 игры в Единой лиге ВТБ с показателями 13,5 очка, 1,4 передачи и 9,1 подбора в среднем за игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Source: Sasa Obradovic recruited Frank Elegar in New York and signed the VTB League Center of the Year to Lokomotiv Kuban till 2019.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/880282431538036736">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>