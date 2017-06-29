Баскетболист Чарльз Дженкинс подписал двухлетний контракт с «Химками»

Днем ранее о переходе игрока в «Химки» сообщила белградская «Црвена Звезда», которая за переход американца, имеющего также сербский паспорт, получит компенсацию в размере 100 тысяч долларов.

Свою карьеру 28-летний защитник начинал в НБА, в 2011—2013 годах выступал за «Голден Стэйт», в 2013 году был игроком «Филадельфии».