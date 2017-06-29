Баскетболист Чарльз Дженкинс подписал двухлетний контракт с «Химками»
МОСКВА, 29 июн —
Р-Спорт. Защитник Чарльз Дженкинс подписал двухлетний контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте подмосковного баскетбольного клуба.
Днем ранее о переходе игрока в «Химки» сообщила белградская «Црвена Звезда», которая за переход американца, имеющего также сербский паспорт, получит компенсацию в размере 100 тысяч долларов.
Свою карьеру 28-летний защитник начинал в НБА, в 2011—2013 годах выступал за «Голден Стэйт», в 2013 году был игроком «Филадельфии».
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