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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30226834/
29 июня 2017, 11:10 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболист Чарльз Дженкинс подписал двухлетний контракт с «Химками»

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Защитник Чарльз Дженкинс подписал двухлетний контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте подмосковного баскетбольного клуба.

Днем ранее о переходе игрока в «Химки» сообщила белградская «Црвена Звезда», которая за переход американца, имеющего также сербский паспорт, получит компенсацию в размере 100 тысяч долларов.

Свою карьеру 28-летний защитник начинал в НБА, в 2011—2013 годах выступал за «Голден Стэйт», в 2013 году был игроком «Филадельфии».
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