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28 июня 2017, 15:54 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» подтвердила переход Дженкинса в «Химки»

Сербский клуб «Црвена Звезда» подтвердил информацию о переходе защитника Чарльза Дженкинса в подмосковные «Химки».

О том, что американский баскетболист с сербским паспортом продолжит карьеру в России, сообщается на официальном сайте белградской команды. За переход Дженкинса в «Химки» «Црвена Звезда» получит компенсацию в размере $ 100 000, предусмотренную действующим контрактом игрока.

28-летний Дженкинс имеет опыт выступления в НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз и «Филадельфии Сиксерс», а также в Евролиге за «Црвену Звезду» и «Милан». В минувшем сезоне в составе «Црвены Звезды» он набирал по 9,4 очка и отдавал по 2,7 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 9,8 очка и 3,1 передачи за 23 минуты в Адриатической лиге.
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