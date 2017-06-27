РФБ рассмотрит возможность новых заявок на проведение женских международных турниров

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Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA) 24 июня объявило, что женский чемпионат Европы по баскетболу в 2019 году, на который претендовала Россия, пройдет в Сербии и Латвии. Также РФБ претендует на проведение в 2023 году мужского Кубка мира, хозяин которого будет назван в декабре.

«Сейчас мы сосредоточим свои усилия на проработке заявки мужского Кубка мира 2023 года. Будем думать, каким образом ее можно улучшить. Конечно, будем рассматривать возможности и по женским турнирам. Но это зависит от многих факторов, в том числе от графика проведения международных соревнований в России», — сказал Кириленко в ответ на вопрос, планирует ли РФБ претендовать на проведение в России следующих международных турниров среди женских сборных.

«Однако в том, что мы не будем хозяевами женского чемпионата Европы 2019 года, есть и свои плюсы. Наша команда пройдет полноценный квалификационный турнир, а не автоматически получит право хозяйки на участие в нем. А это значит, что уже в этом году наша женская сборная будет участвовать в официальных и товарищеских матчах, наигрывать костяк команды. Может быть, акцент будет больше сделан на молодых игроков», — добавил президент РФБ.

Женская сборная России на прошедшем в июне в Чехии чемпионате Европы завершила борьбу на стадии квалификации к четвертьфиналу, проиграв команде Греции.