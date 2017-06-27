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27 июня 2017, 15:45 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

РФБ рассмотрит возможность новых заявок на проведение женских международных турниров

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассмотрит возможность подачи новых заявок на проведение в России женских международных турниров, но это будет зависеть от графика других соревнований в стране, заявил президент РФБ Андрей Кириленко, комментарии которого агентству «Р-Спорт» предоставила пресс-служба федерации.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Российская федерация баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) рассмотрит возможность подачи новых заявок на проведение в России женских международных турниров но это будет зависеть от графика других соревнований в стране заявил президент <span class=error>РФБ</span> Андрей Кириленко комментарии которого агентству Р-Спорт предоставила <nobr>пресс-служба</nobr> федерации. Увеличить
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Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA) 24 июня объявило, что женский чемпионат Европы по баскетболу в 2019 году, на который претендовала Россия, пройдет в Сербии и Латвии. Также РФБ претендует на проведение в 2023 году мужского Кубка мира, хозяин которого будет назван в декабре.

«Сейчас мы сосредоточим свои усилия на проработке заявки мужского Кубка мира 2023 года. Будем думать, каким образом ее можно улучшить. Конечно, будем рассматривать возможности и по женским турнирам. Но это зависит от многих факторов, в том числе от графика проведения международных соревнований в России», — сказал Кириленко в ответ на вопрос, планирует ли РФБ претендовать на проведение в России следующих международных турниров среди женских сборных.

«Однако в том, что мы не будем хозяевами женского чемпионата Европы 2019 года, есть и свои плюсы. Наша команда пройдет полноценный квалификационный турнир, а не автоматически получит право хозяйки на участие в нем. А это значит, что уже в этом году наша женская сборная будет участвовать в официальных и товарищеских матчах, наигрывать костяк команды. Может быть, акцент будет больше сделан на молодых игроков», — добавил президент РФБ.

Женская сборная России на прошедшем в июне в Чехии чемпионате Европы завершила борьбу на стадии квалификации к четвертьфиналу, проиграв команде Греции.
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Новости Российского баскетбола

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