Хайнс: До перехода в ЦСКА думал, что русские являются злом

«Я постоянно шучу со своей женой об этом. В любом фильме русских показывали с отрицательной стороны. Я представлял Россию, как в фильме о Рокки, покрытую снегом, думал, что русские являются злом.



На самом деле люди в России оказались дружелюбными. Москва — прекрасный город. Раньше мои родственники и друзья думали так же, но когда побывали здесь, то изменили своё мнение. Москва предлагает так много возможностей. В этом городе я познакомился со многими лучшими людьми в своей жизни», — сказал Хайнс в эфире подкаста Euroleague Adventures.