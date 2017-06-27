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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30205333/
27 июня 2017, 14:54 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Хайнс: До перехода в ЦСКА думал, что русские являются злом

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс рассказал, как изменил отношение к России после перехода в московский клуб.

«Я постоянно шучу со своей женой об этом. В любом фильме русских показывали с отрицательной стороны. Я представлял Россию, как в фильме о Рокки, покрытую снегом, думал, что русские являются злом.

На самом деле люди в России оказались дружелюбными. Москва — прекрасный город. Раньше мои родственники и друзья думали так же, но когда побывали здесь, то изменили своё мнение. Москва предлагает так много возможностей. В этом городе я познакомился со многими лучшими людьми в своей жизни», — сказал Хайнс в эфире подкаста Euroleague Adventures.
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