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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30203831/
27 июня 2017, 13:14 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что не останется в команде

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сербский баскетболист московского ЦСКА Милош Теодосич наверняка не останется в команде. Слова спортсмена приводит сербский портал Mondo.

Контракт серба с ЦСКА подошел к концу по окончании сезона клуб предложил 30-летнему разыгрывающему защитнику новое соглашение. Увеличить
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Контракт Теодосича с ЦСКА подошел к концу по окончании сезона, клуб предложил 30-летнему разыгрывающему защитнику новое соглашение. Ранее серб сообщил ТАСС, что в ближайшее время примет решение о продолжении своей карьеры. Как ранее стало известно ТАСС, к Теодосичу проявляют интерес клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто».

«Я почти наверняка не останусь в ЦСКА, но что будет дальше — я не знаю. Я хотел бы продолжить карьеру в Америке, серьезно обдумываю этот вариант развития своей карьеры. У меня есть большое желание уехать в НБА», — заявил Теодосич.

Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола, за ЦСКА серб выступает с 2011 года. В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную.
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