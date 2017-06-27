Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что не останется в команде

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Контракт Теодосича с ЦСКА подошел к концу по окончании сезона, клуб предложил 30-летнему разыгрывающему защитнику новое соглашение. Ранее серб сообщил ТАСС, что в ближайшее время примет решение о продолжении своей карьеры. Как ранее стало известно ТАСС, к Теодосичу проявляют интерес клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто».

«Я почти наверняка не останусь в ЦСКА, но что будет дальше — я не знаю. Я хотел бы продолжить карьеру в Америке, серьезно обдумываю этот вариант развития своей карьеры. У меня есть большое желание уехать в НБА», — заявил Теодосич.

Теодосич является одним из лучших разыгрывающих европейского баскетбола, за ЦСКА серб выступает с 2011 года. В текущем сезоне Евролиги Теодосич попал во вторую символическую сборную.