УГМК подписал контракт с нападающей сборной России по баскетболу Раисой Мусиной
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Раиса Мусина, выступающая на позиции нападающей, подписала соглашение с УГМК, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба из Екатеринбурга.
Предыдущий сезон 19-летняя нападающая провела в польском клубе «Польковице», набирая в среднем за матч в Евролиге 5,5 очка и делая 6 подборов. Она также стала бронзовым призером чемпионата Польши.
До этого Мусина защищала цвета подмосковной «Спарты энд К». Она становилась серебряным призером чемпионата мира U-19 (2015), бронзовым призером чемпионата Европы U-18 (2015), чемпионкой Европы U-16 (2014).
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