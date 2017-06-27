УГМК подписал контракт с нападающей сборной России по баскетболу Раисой Мусиной

Предыдущий сезон 19-летняя нападающая провела в польском клубе «Польковице», набирая в среднем за матч в Евролиге 5,5 очка и делая 6 подборов. Она также стала бронзовым призером чемпионата Польши.

До этого Мусина защищала цвета подмосковной «Спарты энд К». Она становилась серебряным призером чемпионата мира U-19 (2015), бронзовым призером чемпионата Европы U-18 (2015), чемпионкой Европы U-16 (2014).