Баскетболистка Марина Рявкина перешла в красноярский «Енисей»
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Красноярский «Енисей» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с баскетболисткой Мариной Рявкиной, выступавшей в минувшем сезоне за новосибирское «Динамо».
Подробности соглашения с 24-летней разыгрывающей не разглашаются.
Рявкина является воспитанницей «Спарты энд К» из Видного, в основе которой она начала выступления в 2012 году. За новосибирское «Динамо» баскетболистка выступала в сезоне-2016/17 и провела 26 матчей, набирая в среднем по 10 очков за игру.
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