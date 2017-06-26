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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30193964/
26 июня 2017, 15:32 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистка Марина Рявкина перешла в красноярский «Енисей»

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с баскетболисткой Мариной Рявкиной, выступавшей в минувшем сезоне за новосибирское «Динамо».

Подробности соглашения с 24-летней разыгрывающей не разглашаются.

Рявкина является воспитанницей «Спарты энд К» из Видного, в основе которой она начала выступления в 2012 году. За новосибирское «Динамо» баскетболистка выступала в сезоне-2016/17 и провела 26 матчей, набирая в среднем по 10 очков за игру.
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