Баскетболистка Марина Рявкина перешла в красноярский «Енисей»

Подробности соглашения с 24-летней разыгрывающей не разглашаются.

Рявкина является воспитанницей «Спарты энд К» из Видного, в основе которой она начала выступления в 2012 году. За новосибирское «Динамо» баскетболистка выступала в сезоне-2016/17 и провела 26 матчей, набирая в среднем по 10 очков за игру.