Хиллиард останется в «Енисее» на сезон-2017/18

Напомним, что 30-летний баскетболист присоединился к красноярскому клубу в декабре 2016 года.



В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Хиллиард принял участие в 15 матчах. Энтони проводил на паркете по 22,3 минуты, набирал по 11,1 очка, собирал по 3,1 подбора, отдавал по 2,0 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.



Хиллиард выступает в Лиге ВТБ с 2014 года.