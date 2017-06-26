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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30193731/
26 июня 2017, 15:11 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Хиллиард останется в «Енисее» на сезон-2017/18

Баскетбольный клуб «Енисей» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Энтони Хиллиардом.

Напомним, что 30-летний баскетболист присоединился к красноярскому клубу в декабре 2016 года.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Хиллиард принял участие в 15 матчах. Энтони проводил на паркете по 22,3 минуты, набирал по 11,1 очка, собирал по 3,1 подбора, отдавал по 2,0 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.

Хиллиард выступает в Лиге ВТБ с 2014 года.
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