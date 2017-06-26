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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30193249/
26 июня 2017, 14:38 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Хиггинс продлил контракт с ЦСКА до 2019 года

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс подписал с клубом новый двухлетний контракт.

«Чувствую признательность и хочу поблагодарить весь клуб ЦСКА за эту возможность. На мой взгляд, тренер Итудис и его штаб — лучшие в Европе, и я рассчитываю вновь поработать с ними и принести ещё больше трофеев ЦСКА», — цитирует Хиггинса официальный сайт «армейцев».

Американский баскетболист перешёл в ЦСКА в 2015-м из турецкого «Газиантепа». За два года Кори принял участие в 120 матчах (45 начинал в стартовом составе), набирая в среднем по 9,9 очка, собирая по 2,0 подбора, отдавая по 1,7 передачи и совершая по 0,9 перехвата за 19,9 минуты.
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