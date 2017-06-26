Маркович: Если моя история тоже закончится титулом, зовите меня Дюрантом
Новичок «Химок» Стефан Маркович — об итогах сезона, Алексее Шведе, Милоше Теодосиче и сравнении с Кевином Дюрантом.
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Сербский разыгрывающий Стефан Маркович провёл прекрасный сезон. За год в
«Поражение в полуфинальной серии — одно из тяжелейших в карьере»
— Начнём с подведения итогов. Наверное, обстановка в «Зените» после поражения от «Химок» была ужасной.
— Ещё бы. Мы весь сезон упорно работали, добились огромного прогресса, но остановились в шаге от поставленной цели. Хуже развязки не придумаешь. Естественно, все расстроились, никому бы не пожелал перенести подобное.
— Теперь, на холодную голову, можете сказать, в чём же была главная причина той неудачи?
— Все игры серии, кроме третьей, были очень близкими. Именно в ней мы не показали свой лучший баскетбол, а «Химки» переломили ход противостояния. Но даже при этом у нас были шансы реабилитироваться. Психология или нет, но воспользоваться ими мы не сумели.
— Это было самое тяжёлое поражение в карьере?
— Одно из самых тяжёлых. Очень тяжёлое. У меня в карьере бывали важные матчи: в клубах и за сборную, и я в них проигрывал. Не могу сказать наверняка, какая из неудач хуже, но тут на кону стояла путёвка в Евролигу, поэтому уступить было вдвойне обидно.
— Желание смотреть финал после этого было? Почему «Химки» не составили ЦСКА должной конкуренции?
— Конечно, смотрел решающую серию. А по поводу итогового результата… Это было ожидаемо. «Химки» провели пять напряжённых матчей с «Зенитом», потратив уйму сил. А ЦСКА — сильнейшая команда Единой лиги ВТБ благодаря глубине состава, «армейцы» не заметили сопротивления «Локо». Ну, а вообще, после двух поражений в Москве, изменить
«До последнего ждал предложения «Зенита»
— Ваш однолетний контракт с «Зенитом» истекал по окончании сезона. Когда поняли, что покинете
— Я никуда не торопился, ждал предложения «Зенита». Даже после окончания финала не вёл никаких переговоров. Сезон вышел длинным и трудным. Поэтому я вернулся в Сербию, немного передохнул и стал слушать, что говорят агенты. Интерес ко мне проявляли не только «Химки», но в итоге подмосковная команда оказалась самой настойчивой.
— Поговаривают, что среди претендентов на вас были ЦСКА и «Маккаби». Неужели предложение «Химок» было столь заманчивым?
— Я поступил в интересах семьи. Обсудил всё со своими близкими и только потом поставил под соглашением подпись. «Химки» вышли на меня самыми первыми и проявили ко мне уважение. Они не пытались юлить во время переговоров, просто сделали предложение, и мне оно показалось интересным. Конечно, свою роль сыграл и тот факт, что команда будет выступать в Евролиге. Но мне никто ничего не гарантировал, поэтому переход в «Химки» стал для меня ещё и своего рода вызовом.
— Неужели вас нисколько не смутила обстановка с тренером? Вы раньше подписывали контракт с командой, у которой нет наставника?
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— По последним данным, «Химки» выбирают между Георгиосом Барцокасом и Дэвидом Блаттом. Кого бы предпочли видеть своим тренером?
— Не знаю. Оба хороши, оба выигрывали Евролигу, так что мне они подходят (смеётся). А если серьёзно, то на данном этапе карьеры мне неважно, под чьим руководством работать. Я не первый день играю в баскетбол и знаю, как и что нужно делать, чтобы команда побеждала. А в конечном итоге именно этого каждый тренер и хочет.
— Но
— Это очень сложный вопрос. На протяжении карьеры я уже поработал со многими сильными тренерами. Но моя мечта — просто хорошо играть, а кто меня тренирует — второстепенно. Я получаю наслаждение от самого процесса. Взять хотя бы минувший сезон — я отлично его провёл под руководством Василия Карасёва. Я показал свой лучший баскетбол. Он помог мне вернуться на свой уровень после тяжёлого периода в Малаге. А ещё в
«С чего бы питерским болельщикам жечь майки с моим именем? Я отдал им всё»
— Не чувствуете себя немного Кевином Дюрантом после решения продолжить карьеру в «Химках»?
— Дюрант? Если моя история тоже закончится титулом, называйте меня как угодно (смеётся). На самом деле, я опытный игрок и не думал о том, чтобы облегчить себе задачу, подписав контракт с обидчиком. Я стал свободным агентом и сыграл по правилам. Меня мог подписать кто угодно. Этой командой стали «Химки».
— Не боитесь, что болельщики «Зенита» начнут жечь майки с вашим именем?
— А с чего им делать это? Я отдал «Зениту» своё сердце и душу, делал всё возможное, чтобы команда побеждала и вышла в Евролигу. К сожалению, достичь желаемого у нас не вышло. Но я сражался до последнего и не думаю, что у
Хочу отдельно поблагодарить питерских болельщиков. В минувшем сезоне они были великолепны, их поддержка нам очень помогала. 20-матчевая победная серия команды — во многом их заслуга.
— Что вы знаете о «Химках»? О клубе и игроках? Подружиться с
— Друзей завести не успел, но клуб знаю хорошо. На протяжении сезона мы провели достаточно матчей, чтобы как следует узнать друг друга. Да и вообще, я так долго играю в баскетбол, что иногда кажется, будто я встречался на площадке чуть ли не с каждым, кто выступает в Европе.
— Вы будете выступать бок о бок с Алексеем Шведом, а он из тех парней, что любят повозиться с мячом. Готовы играть без мяча?
— Алексей — одна из главных звёзд российского баскетбола. В минувшем сезоне он в очередной раз показал свой уровень и помог команде выйти в Евролигу. Надеюсь, с моей помощью он заиграет ещё лучше. Что касается вопроса об игре без мяча, я готов делать всё, что попросит тренер. Если для победы потребуется играть без мяча — отнесусь к этому спокойно. Меня это вообще не беспокоит. Я сумею подстроиться.
— Вы назвали Шведа одной из главных звёзд российского баскетбола. Назовите свою версию пятёрки лучших игроков Единой лиги ВТБ по позициям.
— Разыгрывающий — однозначно Милош Теодосич, он лучший на своей позиции во всей Европе. Швед — атакующий защитник. Так, теперь лёгкий форвард. Пусть будет Янис Тимма… Или Сергей Карасёв. Он тоже провёл впечатляющий сезон. Не могу выбрать.
— Остались «большие».
— Фрэнк Элегар очень запомнился. Ну и пусть будет Кайл Хайнс. Мне очень нравятся центровые его типа. Он очень мобилен и способен выполнять на площадке сумасшедший объём работы. Когда в составе есть такой «большой», победы достаются гораздо легче.
— А как же Стефан Маркович?
— Я никогда не сужу об уровне своей игры. Не люблю сравнивать себя с другими. Пусть это делают болельщики и журналисты.
«Как фанат баскетбола, очень хотел бы увидеть Теодосича в НБА»
— Вернёмся к Милошу Теодосичу. Вместе с ним вы завоевали серебряные медали Олимпиады и чемпионата мира, стали
— Думаю, да. С
Тем не менее я очень хочу, чтобы у Милоша всё получилось. Мы с ним хорошие друзья, и я желаю ему только успеха.
— Ну признайтесь, вы, как и другие разыгрывающие Единой лиги ВТБ, вздохнёте с облегчением, если Милош всё же перевезёт свои таланты в НБА.
— Конечно (хохочет). Не только Лига ВТБ, вся Евролига вздохнёт с облегчением, чего уж мелочиться. Игрок такого уровня годами доставляет проблемы командам самого высокого класса, но не думаю, что в случае его отъезда ЦСКА станет гораздо слабее.
— Вы упомянули его умение отдать пас. Теодосича называют волшебником. Это
— Не знаю, откуда он взял эти сверхспособности. Я знаю его очень давно, поверьте — его передачи всегда были выдающимися. Ну нравится человеку играть в пас, ничего не поделаешь! Такому нельзя научить. Это талант с рождения.
— Будущее Милоша мы обсудили. Что насчёт вас? Через два года, когда истечёт контракт с «Химками», вам будет 31 год. Хотели бы попробовать свои силы в НБА?
— Глупо отрицать, что я, как и всякий другой профессиональный спортсмен, хочу соревноваться с лучшими. В теории мне было бы очень интересно поехать в НБА. На практике — поживём, увидим. За два года многое может случиться.
— Чем займётесь в межсезонье?
— Это первое лето за долгое время, когда я смогу нормально отдохнуть. Проведу время с семьёй, буду просто наслаждаться жизнью. Буду в Сербии, потом ненадолго выберусь в Грецию и снова вернусь домой. В Москву поеду обустраиваться уже ближе к началу сезона.
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