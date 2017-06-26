Тренер из системы ЦСКА Жуков стал ассистентом главного тренера БК «Нижний Новгород»
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Алексей Жуков стал ассистентом главного тренера «Нижнего Новгорода» Зорана Лукича, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Специалист, много лет проработавший в системе молодежного проекта московского ЦСКА и тренировавший команду
«В “Нижнем Новгороде” мы в первую очередь заинтересованы в развитии русских игроков, поэтому логично было пригласить на место ассистента одного из лучших специалистов в юношеском и молодежном баскетболе России. Подопечные Алексея Жукова не раз завоевывали самые высокие награды турниров и, что еще важнее, прогрессировали и росли как игроки под его руководством. Его тренерское видение и амбиции полностью совпадают с философией клуба, и мы благодарны ему за то, что он принял наше предложение», — сказал Лукич.
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