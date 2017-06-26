Серебряный призер баскетбольной Евролиги-2016 Елена Беглова перешла в УГМК
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Елена Беглова, выступающая на позиции разыгрывающей, подписала контракт с УГМК, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба из Екатеринбурга.
Детали соглашения с 29-летней баскетболисткой не афишируются. В минувшем сезоне Беглова защищала цвета «Надежды» из Оренбургской области. В чемпионате России она в среднем за матч набирала 5,3 очка, делала 3 передачи и 3 подбора. В Евролиге — 3,5 очка, 2,6 передачи и 1,2 подбора.
До этого Беглова выступала в ивановской «Энергии», «Спартаке-ШВСМ-Эфес» (Москва) и БК «Москва». Становилась серебряным призером Евролиги (2016), серебряным призером Кубка Европы (2008), серебряным призером чемпионата России (2015, 2016), бронзовым призером чемпионата России (2017) и бронзовым призером Кубка России (2015, 2016).
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