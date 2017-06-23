ЦСКА и контрактная лихорадка

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В том числе — с первыми новичками межсезонья-2017 Уиллом Клайберном и Лео Вестерманном. При этом селекционная кампания в клубе еще далека от завершения, она находится в самом разгаре.

Пока в ожидании загулявшего бог знает где лета вы одним глазом уныло пялитесь в дождливое окно, а другим шарите по сайтам синоптиков (дурацкая затея — они все время обещают потепление через неделю, а когда та проходит, и ничего не меняется, просто отодвигают «+25» с наступившего четверга на следующий, словно морковку от ослиного носа), в одном офисе на Ленинградском проспекте стоит африканская жара и раскаленными телефонами можно гладить брюки. Менеджерам ЦСКА этим летом мерзнуть недосуг: после минувшего сезона контракты с клубом на следующий имели только три баскетболиста. Три! Если такое и случалось в армейской команде прежде, то очень, очень давно. Вздумай ЦСКА провести какой-нибудь шоу-матч, в игровую форму пришлось бы переодеваться главному тренеру Дмитрису Итудису, его помощникам, а то и 71-летнему массажисту Аскеру Барчо.

На такое кадровое безрыбье от клуба, который только что лишился титула чемпиона Евролиги, вроде бы можно ждать революционных перемен. Но на самом деле стратегия напрашивалась обратная. В ЦСКА прекрасно понимали, что разом набрать заново три четверти состава, серьезно не ослабив его, просто невозможно. Значит, первым делом нужно было понять: кто из прежних игроков готов быстро заключить новые контракты? Особенно это касалось лидеров, звезд. А уж потом, уяснив ситуацию со скелетом команды, можно будет доводить до ума прочие органы.

ДЕ КОЛО И ХАЙНС ОСТАЛИСЬ. ЖДЕМ РЕШЕНИЯ ТЕО

Неудивительно, что первым соглашение с клубом продлил один из лучших центровых Европы Кайл Хайнс. Об этом объявили 16 июня, уже на третий день после финала Единой лиги ВТБ. У Нандо Де Коло договор на следующий сезон был. Оставался Милош Теодосич. И остается до сих пор. О том, что серб хочет попробовать силы в НБА, заговорили еще зимой, и с тех пор мы пережевали массу слухов на эту тему. Какие именно американские клубы интересуются Теодосичем, сколько они могут ему платить, сколько в противовес предлагает ЦСКА, и все в таком духе. Миллионы, миллионы, десятки воображаемых миллионов….

Пытаться залезть этому парню в голову — занятие бесперспективное. Что в ней происходит и какие там дуют ветра, не всегда понимают даже тренеры Теодосича. Остается одно: ждать. Старый контракт серба с ЦСКА истекает 1 июля, так что в ближайшие пару недель ситуация, думаю, прояснится. Сейчас вероятность отъезда Тео в США оценивается высоко, хотя считать это дело решенным я бы поостерегся. Прежде всего потому, что не шибко верю в заокеанские перспективы сербского плеймейкера. Американские скауты, конечно, вдоволь насмотрелись видеонарезок с его эффектными голевыми пасами. Но в НБА, чтобы раздавать передачи а-ля Мэджик Джонсон, мало иметь глаза на затылке и виртуозно владеть мячом — нужно еще выдерживать постоянное давление защиты, быть очень быстрым и крепким физически. Мэджику-то было хорошо с его ростом 206 см. А о том, как порой теряет голову против прессинга и сыплет промахами-потерями субтильный Теодосич, нам с вами без всякого видео отлично известно — насмотрелись уже. Так что добиться успеха в США ему будет нелегко. Не дай бог, устанет, получит травму или просто поймает плохую «полосу» — там церемониться с ним никто не станет.

КЛАЙБЕРН И ВЕСТЕРМАНН: НОВИЧКИ «НА ВЫРОСТ»

ЦСКА — дело другое. Без Теодосича, при всех его закидонах, армейцы сильно потеряют как в розыгрыше мяча (у Де Коло с дирижерскими функциями явные проблемы), так и в снайперской мощи. Молодой француз Лео Вестерманн, пришедший из «Жальгириса», с распасовкой помочь должен, а вот насчет трехочковых все не так очевидно. Вестерманн — это покупка «на вырост», вложение средств. Недаром его контракт подписан на два года не целиком, а по схеме «1+1». Единственное, что понятно уже сейчас: по числу белых французских баскетболистов ЦСКА теперь может конкурировать даже со сборной этой страны. В ней Вестерманн дебютировал на ЧЕ-2015, где играл меньше 8 минут и набирал меньше 3 очков за матч. В общем, Теодосичу он, конечно, не ровня. В ЦСКА Вестерманн заменил другого игрока — Аарона Джексона, чей отъезд из Москвы — уже свершившийся факт. Кстати, спешность этой рокировки первыми «номерами» выглядит немного странно, ведь ее провернули, не дожидаясь решения Теодосича.

А вот с Уиллом Клайберном никаких странностей нет. С ним все понятно. В НБА этот легкий форвард никогда не играл, но, будучи выхваченным тренером «Дарюшафаки» Дэвидом Блаттом из команды города Холон год назад в статусе лучшего снайпера израильской лиги, быстро наделал шороху и в лиге всеевропейской. Думаю, ЦСКА положил глаз на Клайберна еще в ноябре, когда его сольные номера в концовке обернулись для армейцев первым поражением в сезоне. Клайберн очень быстр, резок, прыгуч и прекрасно координирован. Его главное оружие — проход к щиту. Стабильности, правда, не хватает: у Блатта отличные матчи чередовал с провальными. Но большой потенциал налицо, и он еще отнюдь не раскрыт.

ПЕРЕМЕНАМ — ДА, РЕВОЛЮЦИЯМ — НЕТ

С приходом Клайберна несколько «подвисли» другие третьи «номера», судьба которых еще не решена — Никита Курбанов и Кори Хиггинс. Впрочем, американец легко может сыграть и атакующего защитника (еще недавно это амплуа было у него основным) «в очередь» с Виталием Фридзоном. А уж Курбанова-то армейцы постараются сохранить наверняка. Классные российские игроки — особо ценный товар, ведь лимит на легионеров в Лиге ВТБ по-прежнему действует. Недаром ЦСКА на днях продлил контракт с Андреем Воронцевичем. Это означает, что позиция четвертого «номера» в команде останется полностью российской. Тем более, что Виктор Хряпа в свои 34 уходить на покой тоже не собирается.

Кто у нас остался? «Глубокие» запасные, которые мало что решают и заниматься которыми сейчас, видимо, недосуг, и… Ах да, Джеймс Огастин. Что ж, это важный, но локальный вопрос второго центрового, на общую картину почти не влияющий. А картина эта такова. Если Теодосич уйдет, обновления в ЦСКА волей-неволей окажутся заметными. Просто некуда деваться. Тогда стоит ожидать покупки защитника экстра-класса. Если же серб останется, то в новом сезоне мы, скорее всего, увидим прежнюю команду с небольшими, косметическими переменами.

А революций не будет точно.

ЦСКА В МЕЖСЕЗОНЬЕ-2017.

УШЛИ — 2.

Аарон Джексон.

Амплуа: защитник. Гражданство: США. Возраст: 31 год. Рост: 190 см.

5 сезонов в ЦСКА.

Статистика за матч Евролиги-2016/17: 21,7 минуты, 7,6 очка.

Джоэл Фрилэнд.

Центровой, Великобритания, 30 лет, 210 см.

2 сезона в ЦСКА.

Евролига-2016/17: 5,3 минуты, 1,5 очка.

ПРИШЛИ — 2.

Уилл Клайберн.

Форвард, США, 27 лет, 201 см.

Контракт с ЦСКА: 2 года (2017/18, 2018/19).

Предыдущий клуб: «Дарюшафака» (Турция). Евролига-2016/17: 28,2 минуты, 13,0 очка.

Лео Вестерманн.

Защитник, Франция, 24 года, 198 см.

Контракт с ЦСКА: 2 года по схеме «1+1» (2017/18+2018/19).

Предыдущий клуб: «Жальгирис» (Литва). Евролига-2016/17: 25,5 минуты, 8,2 очка.

ИМЕЛИ КОНТРАКТЫ НА СЕЗОН-2017/18 — 3.

Нандо Де Коло.

Защитник, Франция, 30 лет, 196 см.

3 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года (2016/17−2018/19).

Евролига-2016/17: 27,1 минута, 19,1 очка.

Виталий Фридзон.

Защитник, Россия, 31 год, 195 см.

4 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «2+1» (2016/17, 2017/18+2018/19).

Евролига-2016/17: 13,0 минуты, 5,9 очка.

Семен Антонов.

Форвард, Россия, 27 лет, 202 см.

1 сезон в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «2+1» (2016/17, 2017/18+2018/19).

Евролига-2016/17: 8,7 минуты, 2,1 очка.

ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТЫ — 2.

Кайл Хайнс.

Центровой, США, 29 лет, 198 см.

4 сезона в ЦСКА. Новый контракт: 2 года (2017/18, 2018/19).

Евролига-2016/17: 20,5 минуты, 8,5 очка.

Андрей Воронцевич.

Форвард, Россия, 29 лет, 207 см.

11 сезонов в ЦСКА. Новый контракт: 3 года (2017/18−2019/20).

Евролига-2016/17: 19,9 минуты, 7,3 очка.

ПОКА ПОД ВОПРОСОМ — 9.

Милош Теодосич.

Защитник, Сербия, 30 лет, 195 см.

6 сезонов в ЦСКА. Контракт: 3 года (2014/15−2016/17).

Евролига-2016/17: 27,6 минуты, 16,1 очка.

Кори Хиггинс.

Форвард/защитник, США, 28 лет, 196 см.

2 сезона в ЦСКА. Контракт: 2 года (2015/16, 2016/17).

Евролига-2016/17: 20,4 минуты, 9,5 очка.

Никита Курбанов.

Форвард, Россия, 30 лет, 202 см.

8 сезонов в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «2+1» (2015/16, 2016/17+2017/18).

Евролига-2016/17: 19,2 минуты, 6,1 очка.

Джеймс Огастин.

Центровой, США, 33 года, 208 см.

1 сезон в ЦСКА. Контракт: 2 года по схеме «1+1» (2016/17+2017/18).

Евролига-2016/17: 16,4 минуты, 6,0 очка.

Виктор Хряпа.

Форвард, Россия, 34 года, 203 см.

9 сезонов в ЦСКА. Контракт: 2 года (2015/16, 2016/17).

Евролига-2016/17: 13,6 минуты, 3,8 очка.

Дмитрий Кулагин.

Защитник, Россия, 24 года, 197 см.

2 сезона в ЦСКА. Контракт: 1 год (2016/17).

Евролига-2016/17: 10,4 минуты, 3,9 очка.

Михаил Кулагин.

Защитник. Россия, 22 года, 191 см.

2 сезона в ЦСКА. Контракт: 5 лет по схеме «2+3» (2015/16, 2016/17+2017/18−2019/20).

Евролига-2016/17: 5,4 минуты, 3,6 очка.

Павел Коробков.

Форвард/центровой, Россия, 26 лет, 206 см.

3 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года (2014/15−2016/17).

В Евролиге-2016/17 не играл.

Иван Лазарев.

Центровой, Россия, 26 лет, 210 см.

2 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «1+2» (2016/17+2017/18, 2018/19).

В Евролиге-2016/17 не играл.