ЦСКА и контрактная лихорадка
С середины июня ЦСКА всего за несколько дней заключил новые контракты с четырьмя игроками.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В том числе — с первыми новичками межсезонья-2017 Уиллом Клайберном и Лео Вестерманном. При этом селекционная кампания в клубе еще далека от завершения, она находится в самом разгаре.
Пока в ожидании загулявшего бог знает где лета вы одним глазом уныло пялитесь в дождливое окно, а другим шарите по сайтам синоптиков (дурацкая затея — они все время обещают потепление через неделю, а когда та проходит, и ничего не меняется, просто отодвигают «+25» с наступившего четверга на следующий, словно морковку от ослиного носа), в одном офисе на Ленинградском проспекте стоит африканская жара и раскаленными телефонами можно гладить брюки. Менеджерам ЦСКА этим летом мерзнуть недосуг: после минувшего сезона контракты с клубом на следующий имели только три баскетболиста. Три! Если такое и случалось в армейской команде прежде, то очень, очень давно. Вздумай ЦСКА провести
На такое кадровое безрыбье от клуба, который только что лишился титула чемпиона Евролиги, вроде бы можно ждать революционных перемен. Но на самом деле стратегия напрашивалась обратная. В ЦСКА прекрасно понимали, что разом набрать заново три четверти состава, серьезно не ослабив его, просто невозможно. Значит, первым делом нужно было понять: кто из прежних игроков готов быстро заключить новые контракты? Особенно это касалось лидеров, звезд. А уж потом, уяснив ситуацию со скелетом команды, можно будет доводить до ума прочие органы.
ДЕ КОЛО И ХАЙНС ОСТАЛИСЬ. ЖДЕМ РЕШЕНИЯ ТЕО
Неудивительно, что первым соглашение с клубом продлил один из лучших центровых Европы Кайл Хайнс. Об этом объявили 16 июня, уже на третий день после финала Единой лиги ВТБ. У Нандо Де Коло договор на следующий сезон был. Оставался Милош Теодосич. И остается до сих пор. О том, что серб хочет попробовать силы в НБА, заговорили еще зимой, и с тех пор мы пережевали массу слухов на эту тему. Какие именно американские клубы интересуются Теодосичем, сколько они могут ему платить, сколько в противовес предлагает ЦСКА, и все в таком духе. Миллионы, миллионы, десятки воображаемых миллионов….
Пытаться залезть этому парню в голову — занятие бесперспективное. Что в ней происходит и какие там дуют ветра, не всегда понимают даже тренеры Теодосича. Остается одно: ждать. Старый контракт серба с ЦСКА истекает 1 июля, так что в ближайшие пару недель ситуация, думаю, прояснится. Сейчас вероятность отъезда Тео в США оценивается высоко, хотя считать это дело решенным я бы поостерегся. Прежде всего потому, что не шибко верю в заокеанские перспективы сербского плеймейкера. Американские скауты, конечно, вдоволь насмотрелись видеонарезок с его эффектными голевыми пасами. Но в НБА, чтобы раздавать передачи
КЛАЙБЕРН И ВЕСТЕРМАНН: НОВИЧКИ «НА ВЫРОСТ»
ЦСКА — дело другое. Без Теодосича, при всех его закидонах, армейцы сильно потеряют как в розыгрыше мяча (у Де Коло с дирижерскими функциями явные проблемы), так и в снайперской мощи. Молодой француз Лео Вестерманн, пришедший из «Жальгириса», с распасовкой помочь должен, а вот насчет трехочковых все не так очевидно. Вестерманн — это покупка «на вырост», вложение средств. Недаром его контракт подписан на два года не целиком, а по схеме «1+1». Единственное, что понятно уже сейчас: по числу белых французских баскетболистов ЦСКА теперь может конкурировать даже со сборной этой страны. В ней Вестерманн дебютировал на ЧЕ-2015, где играл меньше 8 минут и набирал меньше 3 очков за матч. В общем, Теодосичу он, конечно, не ровня. В ЦСКА Вестерманн заменил другого игрока — Аарона Джексона, чей отъезд из Москвы — уже свершившийся факт. Кстати, спешность этой рокировки первыми «номерами» выглядит немного странно, ведь ее провернули, не дожидаясь решения Теодосича.
А вот с Уиллом Клайберном никаких странностей нет. С ним все понятно. В НБА этот легкий форвард никогда не играл, но, будучи выхваченным тренером «Дарюшафаки» Дэвидом Блаттом из команды города Холон год назад в статусе лучшего снайпера израильской лиги, быстро наделал шороху и в лиге всеевропейской. Думаю, ЦСКА положил глаз на Клайберна еще в ноябре, когда его сольные номера в концовке обернулись для армейцев первым поражением в сезоне. Клайберн очень быстр, резок, прыгуч и прекрасно координирован. Его главное оружие — проход к щиту. Стабильности, правда, не хватает: у Блатта отличные матчи чередовал с провальными. Но большой потенциал налицо, и он еще отнюдь не раскрыт.
ПЕРЕМЕНАМ — ДА, РЕВОЛЮЦИЯМ — НЕТ
С приходом Клайберна несколько «подвисли» другие третьи «номера», судьба которых еще не решена — Никита Курбанов и Кори Хиггинс. Впрочем, американец легко может сыграть и атакующего защитника (еще недавно это амплуа было у него основным) «в очередь» с Виталием Фридзоном. А уж
Кто у нас остался? «Глубокие» запасные, которые мало что решают и заниматься которыми сейчас, видимо, недосуг, и… Ах да, Джеймс Огастин. Что ж, это важный, но локальный вопрос второго центрового, на общую картину почти не влияющий. А картина эта такова. Если Теодосич уйдет, обновления в ЦСКА
А революций не будет точно.
ЦСКА В МЕЖСЕЗОНЬЕ-2017.
УШЛИ — 2.
Аарон Джексон.
Амплуа: защитник. Гражданство: США. Возраст: 31 год. Рост: 190 см.
5 сезонов в ЦСКА.
Статистика за матч Евролиги-2016/17: 21,7 минуты, 7,6 очка.
Джоэл Фрилэнд.
Центровой, Великобритания, 30 лет, 210 см.
2 сезона в ЦСКА.
Евролига-2016/17: 5,3 минуты, 1,5 очка.
ПРИШЛИ — 2.
Уилл Клайберн.
Форвард, США, 27 лет, 201 см.
Контракт с ЦСКА: 2 года (2017/18, 2018/19).
Предыдущий клуб: «Дарюшафака» (Турция). Евролига-2016/17: 28,2 минуты, 13,0 очка.
Лео Вестерманн.
Защитник, Франция, 24 года, 198 см.
Контракт с ЦСКА: 2 года по схеме «1+1» (2017/18+2018/19).
Предыдущий клуб: «Жальгирис» (Литва). Евролига-2016/17: 25,5 минуты, 8,2 очка.
ИМЕЛИ КОНТРАКТЫ НА СЕЗОН-2017/18 — 3.
Нандо Де Коло.
Защитник, Франция, 30 лет, 196 см.
3 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года (2016/17−2018/19).
Евролига-2016/17: 27,1 минута, 19,1 очка.
Виталий Фридзон.
Защитник, Россия, 31 год, 195 см.
4 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «2+1» (2016/17, 2017/18+2018/19).
Евролига-2016/17: 13,0 минуты, 5,9 очка.
Семен Антонов.
Форвард, Россия, 27 лет, 202 см.
1 сезон в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «2+1» (2016/17, 2017/18+2018/19).
Евролига-2016/17: 8,7 минуты, 2,1 очка.
ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТЫ — 2.
Кайл Хайнс.
Центровой, США, 29 лет, 198 см.
4 сезона в ЦСКА. Новый контракт: 2 года (2017/18, 2018/19).
Евролига-2016/17: 20,5 минуты, 8,5 очка.
Андрей Воронцевич.
Форвард, Россия, 29 лет, 207 см.
11 сезонов в ЦСКА. Новый контракт: 3 года (2017/18−2019/20).
Евролига-2016/17: 19,9 минуты, 7,3 очка.
ПОКА ПОД ВОПРОСОМ — 9.
Милош Теодосич.
Защитник, Сербия, 30 лет, 195 см.
6 сезонов в ЦСКА. Контракт: 3 года (2014/15−2016/17).
Евролига-2016/17: 27,6 минуты, 16,1 очка.
Кори Хиггинс.
Форвард/защитник, США, 28 лет, 196 см.
2 сезона в ЦСКА. Контракт: 2 года (2015/16, 2016/17).
Евролига-2016/17: 20,4 минуты, 9,5 очка.
Никита Курбанов.
Форвард, Россия, 30 лет, 202 см.
8 сезонов в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «2+1» (2015/16, 2016/17+2017/18).
Евролига-2016/17: 19,2 минуты, 6,1 очка.
Джеймс Огастин.
Центровой, США, 33 года, 208 см.
1 сезон в ЦСКА. Контракт: 2 года по схеме «1+1» (2016/17+2017/18).
Евролига-2016/17: 16,4 минуты, 6,0 очка.
Виктор Хряпа.
Форвард, Россия, 34 года, 203 см.
9 сезонов в ЦСКА. Контракт: 2 года (2015/16, 2016/17).
Евролига-2016/17: 13,6 минуты, 3,8 очка.
Дмитрий Кулагин.
Защитник, Россия, 24 года, 197 см.
2 сезона в ЦСКА. Контракт: 1 год (2016/17).
Евролига-2016/17: 10,4 минуты, 3,9 очка.
Михаил Кулагин.
Защитник. Россия, 22 года, 191 см.
2 сезона в ЦСКА. Контракт: 5 лет по схеме «2+3» (2015/16, 2016/17+2017/18−2019/20).
Евролига-2016/17: 5,4 минуты, 3,6 очка.
Павел Коробков.
Форвард/центровой, Россия, 26 лет, 206 см.
3 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года (2014/15−2016/17).
В Евролиге-2016/17 не играл.
Иван Лазарев.
Центровой, Россия, 26 лет, 210 см.
2 сезона в ЦСКА. Контракт: 3 года по схеме «1+2» (2016/17+2017/18, 2018/19).
В Евролиге-2016/17 не играл.
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