Французский баскетболист Вестерманн перешел из «Жальгириса» в ЦСКА
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с французским защитником Лео Вестерманном, ранее выступавшим за литовский «Жальгирис». Об этом сообщает
пресс-служба московской команды.
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Соглашение между клубом и игроком подписано по схеме «1+1».
«Здорово стать частью легендарного клуба и отличной команды. Определенно, это огромный шаг в моей карьере, и я счастлив столкнуться с новым испытанием, с нетерпением жду начала совместной работы с одноклубниками и штабом», — сказал 24-летний француз.
«Приветствуем в наших рядах игрока, который может выступать на позициях первого и второго номеров, обладает не только хорошими габаритами, но и знаниями, умением создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне. Лео мотивирован и восхищен возможностью играть за нашу команду. Желаю ему здоровья и удачи в форме ЦСКА», — прокомментировал приход новичка главный тренер команды Димитрис Итудис.
В прошедшем сезоне француз провел за «Жальгирис» в чемпионате Литвы 42 матча, в среднем набирая 6,7 очка. В Евролиге Вестерманн выходил на площадку в 30 играх, набирая в среднем 8,2 очка.
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