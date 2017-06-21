Подтвержден приговор по делу о содействии в хищении 44 млн руб у РФБ
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор бухгалтеру Елене Силиной, которая получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении почти 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщили в среду РИА Новости в
пресс-службе суда.
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«Приговор Чертановского суда Москвы в отношении Елены Силиной оставлен без изменения», — сказал представитель суда.
По версии следствия,
По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом — Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Отмечается, что всего было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.
Дело в отношении Кочаряна и Аникеевой в настоящее время слушается по существу в Чертановском суде Москвы.
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