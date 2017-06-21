Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30143184/
21 июня 2017, 13:02 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Подтвержден приговор по делу о содействии в хищении 44 млн руб у РФБ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе приговор бухгалтеру Елене Силиной, которая получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении почти 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе суда.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>июн</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Мосгорсуд оставил в силе приговор бухгалтеру Елене <span class=error>Силиной</span> которая получила 35 года колонии за пособничество в хищении почти 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) сообщили в среду <span class=error>РИА</span> Новости в <nobr>пресс-службе</nobr> суда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Приговор Чертановского суда Москвы в отношении Елены Силиной оставлен без изменения», — сказал представитель суда.

По версии следствия, экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве Силиной похитили средства РФБ.

По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом — Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Отмечается, что всего было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.

Дело в отношении Кочаряна и Аникеевой в настоящее время слушается по существу в Чертановском суде Москвы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»