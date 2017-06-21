Баскетболистка Дарья Намок перешла из «Спарты энд К» в красноярский «Енисей»
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Дарья Намок, выступающая на позиции защитника, стала игроком красноярского «Енисея», сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Намок минувший сезон провела в подмосковной «Спарте энд К». В 18 матчах регулярного чемпионата она в среднем набирала 4 очка, делала 1 подбор, 1 передачу и 1 перехват.
«Енисей» по итогам сезона-2016/17 занял 10-е место в чемпионате России.
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