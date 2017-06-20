Канадский центровой Кайл Лэндри покидает петербургский БК «Зенит»
МОСКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Канадский центровой Кайл Лэндри покидает петербургский «Зенит» в связи с истечением контракта, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Лэндри выступал за «Зенит» с 2014 года. В прошедшем сезоне 31-летний баскетболист провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 10,9 очка, делая 4,7 подбора и 1,5 передачи.
«Зенит» в минувшем сезоне занял третье место в Единой лиге ВТБ и завоевал бронзовые медали чемпионата России по баскетболу.
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