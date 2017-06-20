Клуб: Форвард Клайберн стал первым новичком ПБК ЦСКА, контракт рассчитан на 2 года

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Клайберн, которому в мае исполнилось 27 лет, играет в Европе с 2013 года. Первые два сезона американец выступал в немецком «Ульме», после чего провел год в израильском клубе «Хапоэль Холон». В сезоне-2016/17 он провел 34 матча в Евролиге за «Дарюшафаку», в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.