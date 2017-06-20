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20 июня 2017, 11:27 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Клуб: Форвард Клайберн стал первым новичком ПБК ЦСКА, контракт рассчитан на 2 года

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт сроком на два года с американским форвардом Уиллом Клайберном, в минувшем сезоне игравшим за турецкую «Дарюшафаку», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

<em>СОЧИ 20 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт сроком на два года с американским форвардом <span class=error>Уиллом</span> <span class=error>Клайберном</span> в минувшем сезоне игравшим за турецкую Дарюшафаку сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> армейцев. Увеличить
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Клайберн, которому в мае исполнилось 27 лет, играет в Европе с 2013 года. Первые два сезона американец выступал в немецком «Ульме», после чего провел год в израильском клубе «Хапоэль Холон». В сезоне-2016/17 он провел 34 матча в Евролиге за «Дарюшафаку», в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.

«Уилл Клайберн стал первым новичком ЦСКА в это межсезонье. Контракт с американским форвардом рассчитан на два сезона», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.
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