Баскетболист Андрей Воронцевич подписал новый контракт с московским ЦСКА
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Российский форвард Андрей Воронцевич заключил новое трехлетнее соглашение с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.
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Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. По количеству проведенных матчей за армейцев 29-летний баскетболист уступает только Виктору Хряпе — 555 против 570.
«Очень рад продлению отношений с клубом. Здесь я провел 11 лет, ЦСКА для меня родной дом, где любят и ждут. Здорово остаться здесь еще на три сезона. Быть армейцем — это почет и гордость. Наша история продолжается, и, уверен, она обогатится еще многими большими победами», — сказал Воронцевич.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что Воронцевич «еще покажет свой лучший баскетбол».
«Воронцевич — тяжелый форвард современной формации, важный для нас российский игрок. Он провел 11 лет в ЦСКА и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном спортивном возрасте, и мы надеемся, что он еще покажет свой лучший баскетбол. Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу», — сказал Итудис.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич в среднем за матч набирал 6 очков, делал 3 подбора и 1,2 передачи.
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