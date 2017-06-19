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19 июня 2017, 11:42 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболист Андрей Воронцевич подписал новый контракт с московским ЦСКА

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Российский форвард Андрей Воронцевич заключил новое трехлетнее соглашение с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

<em>МОСКВА 19 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский форвард Андрей Воронцевич заключил новое трехлетнее соглашение с ЦСКА сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба. Увеличить
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Воронцевич выступает за ЦСКА с 2006 года. По количеству проведенных матчей за армейцев 29-летний баскетболист уступает только Виктору Хряпе — 555 против 570.

«Очень рад продлению отношений с клубом. Здесь я провел 11 лет, ЦСКА для меня родной дом, где любят и ждут. Здорово остаться здесь еще на три сезона. Быть армейцем — это почет и гордость. Наша история продолжается, и, уверен, она обогатится еще многими большими победами», — сказал Воронцевич.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что Воронцевич «еще покажет свой лучший баскетбол».

«Воронцевич — тяжелый форвард современной формации, важный для нас российский игрок. Он провел 11 лет в ЦСКА и прекрасно знает системы работы клуба и построения игры. Андрей в отличном спортивном возрасте, и мы надеемся, что он еще покажет свой лучший баскетбол. Желаю ему только здоровья. Счастлив, что продолжаем совместную работу», — сказал Итудис.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич в среднем за матч набирал 6 очков, делал 3 подбора и 1,2 передачи.
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