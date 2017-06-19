Баскетболистка Анастасия Точилова на правах аренды перешла в оренбургскую «Надежду»

Арендное соглашение рассчитано на сезон-2017/18.

В минувшем сезоне Точилова защищала цвета новосибирского «Динамо». В составе клуба она приняла участие в 24 матчах в чемпионате России и в пяти играх Кубка Европы. Ранее она выступала за УГМК из Екатеринбурга, с которым выигрывала золото чемпионата России (2015) и Кубок страны (2014), серебро Евролиги (2015).