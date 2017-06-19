Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30116206/
19 июня 2017, 10:49 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистка Анастасия Точилова на правах аренды перешла в оренбургскую «Надежду»

МОСКВА, 19 июн — Р-Спорт. Анастасия Точилова, выступающая на позиции защитника, на правах аренды перешла в «Надежду», сообщается на официальном сайте оренбургского баскетбольного клуба.

Арендное соглашение рассчитано на сезон-2017/18.

В минувшем сезоне Точилова защищала цвета новосибирского «Динамо». В составе клуба она приняла участие в 24 матчах в чемпионате России и в пяти играх Кубка Европы. Ранее она выступала за УГМК из Екатеринбурга, с которым выигрывала золото чемпионата России (2015) и Кубок страны (2014), серебро Евролиги (2015).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать