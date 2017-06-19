Баскетболистка Анастасия Точилова на правах аренды перешла в оренбургскую «Надежду»
МОСКВА, 19 июн —
Р-Спорт. Анастасия Точилова, выступающая на позиции защитника, на правах аренды перешла в «Надежду», сообщается на официальном сайте оренбургского баскетбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано на сезон-2017/18.
В минувшем сезоне Точилова защищала цвета новосибирского «Динамо». В составе клуба она приняла участие в 24 матчах в чемпионате России и в пяти играх Кубка Европы. Ранее она выступала за УГМК из Екатеринбурга, с которым выигрывала золото чемпионата России (2015) и Кубок страны (2014), серебро Евролиги (2015).
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