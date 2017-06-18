СМИ: ЦСКА предложил Теодосичу 34 миллиона долларов на пять лет
ЦСКА не хочет отпускать защитника Милоша Теодосича, утверждает The New York Post. Армейцы готовы предложить 30-летнему игроку около 33,9 миллиона долларов на пять лет.
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По окончании сезона ЦСКА хотел предложить сербу трехлетний контракт на 13,5 миллиона долларов. По информации инсайдера Дэвида Пича, сам Теодосич рассчитывает подписать соглашение на три года и получать 25−30 миллионов долларов.
Президент армейцев Андрей Ватунин отметил, что клуб не сможет соперничать с командой НБА, если она сделает предложение Теодосичу.
По данным различных СМИ, интерес к игроку за океаном проявляют «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто». Теодосич выступает за ЦСКА с 2011 года и вместе с клубом выиграл Евролигу, шесть титулов чемпиона России, трижды входил в первую символическую сборную Евролиги. В нынешнем сезоне на его счету 29 матчей в Евролиге, за которые он в среднем набирал 16,1 очка и делал 6,8 передачи, а также 21 игра в Единой лиге, где его показатели составляли 11,3 очка и 6 передач.
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