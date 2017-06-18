Виктор Кейру: Ждем, что Новосельцев сыграет на ЧМ-2018. У него не так много конкурентов

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Виктор КЕЙРУ, родился в 1984 году в Ростове-на-Дону.

Отец — легкоатлет Джон Кейру, уроженец Сьерра-Леоне. Сестра Катерина Кейру — бывшая профессиональная баскетболистка, ныне — жена футболиста «Зенита» Ивана Новосельцева.

Играл за команды «Евраз» (2003—2004), УНИКС (2003—2005, 2007—2008), Динамо СПб (2005—2006), «Спартак-Приморье» (2006—2007), ЦСКА (2008—2010), Динамо Москва (2010—2011), Спартак СПб (2011—2012), Красные Крылья (2013—2014).

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА (2009, 2010). Победитель Лиги ФИБА-Европа в составе УНИКСа (2004).

Участник Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России.

— Многие помнят Виктора Кейру баскетболиста. Но три года назад вы карьеру завершили. Виктор Кейру сегодня — кто он?

— После баскетбола моя жизнь стала еще более насыщенной! У меня много проектов. Снимаюсь в кино, участвую в благотворительных акциях. А главное — хочу помогать людям грамотно создавать свой образ в медиа-пространстве. Уметь себя рекламировать.

— Речь о спортсменах?

— Идея в этом. Правда, думал, что будет легче. К сожалению, в России спортсмены не до конца понимают важность своей популярности в медиа и популярности вообще. Но я убежден: профессиональный спорт в России на стадии становления, и атлеты должны развивать себя не только в плане результатов. Потому что аудитория, которая смотрит спорт, совсем не многочисленна. Ее нужно расширять за счет активности в других сферах. За счет интеграции профессионального спортсмена в бизнес среду, рекламы товаров, создания брендов.

Но пока реальность такова, что рекламное агентство, которое я открыл, работает больше с бизнесом, а не с конкретными спортсменами.

— Получили специальное образование в этой сфере?

— Прошел курсы. И вообще давно есть понимание, как это делается. Главное условие — креатив. У нас в стране полноценный рынок рекламы существует от силы лет 20. А потому опытных по-настоящему талантливых рекламщиков — единицы.

— За образец берете Северную Америку?

— Конечно! Хотя многие инструменты у нас тяжело применять, ведь спорт здесь, в отличие от Америки, не продукт номер один. За океаном через него продвигают продукты, рекламируют бренды.

— Когда к этому придут в России?

— Непонятно. Но потребуются годы. И пока движение слабенькое. Тем не менее у меня есть единомышленники. И я буду это развивать. К тому же пиар спортсменов — только одно из направлений. Хочу заниматься рекламой глобально, открыть полноценную рекламную компанию. В этом вижу свое будущее.

Я, конечно, не был мега популярным спортсменом, но в мире баскетбола достаточно узнаваем. Меня приглашали в различные проекты, передачи. Определенный уровень медийности у меня был и раньше, а сейчас он даже вырос.

— За счет чего?

— Я закончил карьеру довольно рано. А когда был на пике, то инстаграм и другие современные площадки не были еще настолько популярны. Иначе использовал бы их по максимуму. Сейчас стараюсь быть медийным, и не потому, что хочу везде засветиться. Просто это нужно для популяризации спорта! Вот я участвую в разных благотворительных акциях и чувствую, как детям нравятся такие встречи. Они видят успешного спортсмена, и это побуждает их самих развиваться. Факт.

Кстати, не согласен с теми, кто считает, что высокая медийность мешает атлетам показывать максимальные результаты на спортивной площадке. Эти вещи должны идти параллельно.

Но опять же: пока у нас этого не понимают. Если функционеры хотят зарабатывать хоть какие-то деньги, то к этому необходимо приходить. Спортсмен должен быть максимально открытым!

— Может, в том и проблема, что задача заработать стоит далеко не перед каждым клубом?

— Для меня очевидно: мы придем к тому, что бюджетных денег в спорте не будет. Вот тогда люди зашевелятся. И не надо бояться, что большие команды останутся только в Москве и Питере. Наоборот! В маленьких городах создать яркий бренд в какой-то степени даже проще.

Недавно разговаривал с президентом вологодской «Чевакаты». О самоокупаемости речи, наверное, не идет, но собирается полный зал, город живет этой командой. Просто нужно грамотно развивать такие истории с точки зрения бизнеса. Нужны профессионалы в этой сфере.

Деятельность Андрея Ватутина в ЦСКА и Андрея Ведищева в «Локо» — вот примеры профессионального маркетинга. И, конечно, образцовой можно считать работу Сергея Кущенко в Перми в 90-е. В «Урал-Грейте» все было по уму, и до сих пор в городе и в крае баскетбол — это спорт номер один.

— Вы упомянули про съемки в кино.

— Да, есть опыт. Можно сказать, пробую на самом себе инструменты, о которых говорил. У меня ведь и родной брат Ола — серьезный актер. До главных ролей мне пока далеко, но два года назад снялся в фильме «Срочно выйти замуж», вместе с Юлией Ковальчук. А сейчас участвую в новом проекте. Получил достаточно большую роль.

— Что за фильм?

— Картина называется «Другой». Режиссер — Лилия Трофимова. Картина комедийная, но социальной направленности. Главный герой — человек с синдромом дауна. Будет показано, как к таким людям относились в советское время, и как это выглядит в современной России. Сейчас начинаются съемки, а премьера будет в марте 2018-го. Во всемирный день человека с синдромом дауна.

— Сами какое кино любите?

— В последнее время любимый жанр — биография. Многие ругают наши фильмы, но, например, «Время первых» — супер картина! У российского кино проблемы со сценариями, а тут все основано на реальных событиях. И смотрится на одном дыхании.

В НБА НЕ ПОПАЛ, НО НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ.

— Не жалеете, что закончили карьеру так рано?

— Ни о чем никогда не сожалею. У меня была цель стать профессиональным спортсменом — я ее достиг. По титулам и по ощущениям считаю, что карьера получилась довольно успешной. Пусть некоторые и говорят, что я не до конца раскрылся.

К тому же баскетбол всегда со мной. Ведь не будь его, не было бы сейчас всего остального. Спорт — это социальный лифт. И сегодня меня знают в первую очередь как баскетболиста. По крайней мере, пока.

— Но ведь вы могли оказаться в НБА…

— Был такой шанс. Но помешали травмы. Плюс в те годы в России не особо понимали, как работают эти инструменты. Я поехал на драфт после не очень хорошего сезона, статистика у меня была так себе. Годом раньше шансы были бы выше. Потом приглашали на просмотр в «Денвер» — получил травму в последней игре перед отъездом. А перед Олимпиадой был вариант с «Сан Антонио», но я предпочел подписать контракт с ЦСКА.

— Играть вы закончили в 31 год. Почему?

— Колено. Если бы не оно, до сих пор бы выступал. Из-за боли не получал удовольствия от игры. Смысл корячиться? Тем более лет с 25 понимал, что дальше тоже будет жизнь. А тренерство — это не моя история.

— Много шума наделал ваш конфликт с питерским «Спартаком» — клуб разорвал с вами контракт, пока вы восстанавливалась от травмы. Та история тоже повлияла на решение завершить карьеру раньше?

— Косвенно. Я потерял сезон, и если бы не разрыв контракта, восстановился бы побыстрее. Ситуация была абсолютно дикой. Я тогда задействовал все инструменты. Даже посчитал: вышло порядка 50 публикаций, многие игроки высказывались в мою поддержку. Противоправные действия «Спартака» в какой-то степени были прикрыты законом — сменилось юридическое лицо. Но все понимали, что такое недопустимо. Да что теперь говорить… Просто смешно.

— Лучшая команда в вашей карьере?

— В том же «Спартаке» при Юрии Здовце было классное время. Я был уже опытным игроком и иначе воспринимал баскетбол. ЕВРАЗ дал мне многое в молодые годы. «Приморье», московское «Динамо» — хорошие периоды были везде. Пять лет провел в УНИКСе, оттуда Дэвид Блатт пригласил меня в сборную.

И, конечно, ЦСКА. Это совсем другой уровень с точки зрения психологии и профессионализма.

— ЦСКА по-прежнему гегемон в российском баскетболе. Развитию вида спорта в целом это не мешает?

— Я так не считаю. Конкуренты растут. В целом уровень клубов сегодня заметно выше, чем раньше. «Химки», «Локо», УНИКС, «Зенит» уже сейчас сильны и могут навязывать борьбу армейцам. И здесь как раз важно, чтобы спорт развивался как бизнес.

У НОВОСЕЛЬЦЕВА КАРЬЕРА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ.

— Вы человек разносторонний. Видел, теперь ваше хобби — сноуборд.

— Да, полтора сезона откатал. Пока был только на Красной поляне, но уже достаточно хорошо наловчился, опробовал внетрассовое катание. Следующей зимой поеду куда-нибудь в Европу и в восточную часть России.

Вообще одна из причин, почему я завершил карьеру, — желание сохранить здоровье для активной жизни. Продолжи я играть с той травмой, вряд ли смог бы кататься на доске и так далее. Выбрал здоровье и не жалею. Много путешествую. Еще когда играл, представлял себе, что закончу и уеду на острова заниматься серфингом. Так и вышло — два раза был на Бали. Встретил там любимую девушку. Мысли материализуются.

— Ваша сестра Катерина замужем за Иваном Новосельцевым. Красивый ход, когда он сделал предложение прямо на футбольном поле, — не ваша пиар-идея?

— (улыбается) Нет, Ваня сам все придумал. Он и не ожидал, что история вызовет такой резонанс. Вот вам, кстати, лишнее доказательство, что людям интересен не только сам спорт, но и личности в спорте.

— А сейчас помогаете сестре и Ивану в продвижении их образов?

— Пока нет, но в дальнейшем не исключаю. Уже делали совместные фотосессии. Брат тоже работает в медиа-сфере. Он дизайнер по образованию, сотрудник большой фирмы мирового масштаба. У меня много идей, а он помогает их воплощать.

Вообще у нас очень дружная семья. С сестрой и братьями постоянно на связи. Мама живет в Ростове, но часто гостит у Катерины в Питере. Отец живет в Сьерра-Леоне. Я там не бывал, но планирую. Как-то вышло мое интервью со словами о том, что я боюсь африканских инфекций. Глупости, конечно. Как-нибудь обязательно слетаю.

— Как Катерине с Иваном живется в Питере? В «Зените» он в последнее время совсем не играл.

— Поверьте, с точки зрения жизни все хорошо (улыбается). Для сестры сейчас на первом месте домашние хлопоты. А Ваня молодой, амбициозный парень. Когда он переходил в «Зенит», я предупреждал, что будет тяжело. Ведь это совсем другой уровень, большой клуб. Говорил ему, что в случае чего не надо отчаиваться и при этом нужно обязательно оставаться «голодным»: не останавливаться, не думать, что жизнь удалась.

— У него получается?

— Без сомнений! Именно так он и мыслит. И все у него будет отлично. Да, первый сезон сложился непросто, но на этом профессиональная карьера не заканчивается. Наоборот, все только начинается. Иван работает. Он трудолюбивый, физически одаренный — что еще нужно? А жалуются только слабаки.

— При этом многие болельщики воспринимают Новосельцева как человека, который променял прогресс на деньги.

— Слушайте, болельщики всегда обсуждают и осуждают — это часть нашей деятельности. Но они не всегда объективны. Стоит Ивану заиграть осенью, и все опять начнут его хвалить. Обычная история.

— То есть, когда он уходил из «Ростова», вы его не отговаривали?

— Конечно нет! Спортсмен перешел на новый уровень (а «Зенит» объективно более серьезный клуб по сравнению с «Ростовом»). Амбициозный человек никогда не откажется от такого предложения! Я стабильно играл за УНИКС, но когда меня позвали в ЦСКА, разве мог не принять такой вызов? Вот если бы Ваня не пошел в «Зенит», можно было бы о чем-то жалеть. А так — он еще ничего не потерял!

Надеемся, что Ваня сыграет на чемпионате мира. На его позиции в России не так много ярких игроков.