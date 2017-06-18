«Динамо» (Новосибирская область) продлило контракт с баскетболисткой Киселевой
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт. Баскетбольный клуб «Динамо» из Новосибирской области продлил соглашение с нападающей Галиной Киселевой, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
Срок контракта не разглашается. В прошедшем чемпионате России 23-летняя Киселева провела в составе «Динамо» 21 игру, в которых в среднем за игру набирала 10,6 очка, делала 4,6 подбора и 1,4 передачи.
«Динамо» из Новосибирской области заняло седьмое место в чемпионате России-2016/17, уступив в четвертьфинале будущему чемпиону — екатеринбургскому УГМК.
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