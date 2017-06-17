Ватутин: Искренне жаль, что у Фрилэнда не получилось заиграть в ЦСКА
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход центрового Джоэла Фрилэнда.
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«На протяжении всей карьеры Джоэл показывал очень высокий уровень мастерства с редким для “большого” набором умений, потому мы всерьёз рассчитывали усилиться с его приходом. К сожалению, в первый же год Фрилэнда настигли обидные травмы, потребовавшие от игрока, медицинского и тренерского штабов больших усилий для возвращения формы. Искренне жаль, что по упомянутым объективным обстоятельствам у него не получилось заиграть в ЦСКА, но к баскетболисту нет никаких претензий по рабочей этике и самоотдаче.
Несмотря на трудности, он оставался жизнерадостным и дружелюбным товарищем по команде, всегда готовым поддержать и словом, и делом, и я хочу поблагодарить Джоэла за терпение и позитивный настрой. Желаю ему крепкого здоровья и удачи в продолжении карьеры!» — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.
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