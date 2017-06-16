Центровой Кайл Хайнс подписал новый двухлетний контракт с ПБК ЦСКА

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Новое соглашение с 30-летним американцем рассчитано на 2 года. Хайнс перешел в ЦСКА в 2013 году из греческого «Олимпиакоса» и в составе армейцев стал победителем Евролиги и четырехкратным чемпионом России.

«Кайл — часть ЦСКА, практически символ клуба, игрок, отдающийся больше чем на 100%. Пусть ему не хватает роста, он компенсирует сантиметры сердцем и желанием, являясь одним из лучших на своей позиции. Мы отлично знаем друг друга, порой нам достаточно просто посмотреть друг другу в глаза, чтобы Кайл понял мои мысли. Его опыт, знания и целеустремленность помогут клубу, он будет примером для молодых игроков, желающих прогрессировать», — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

В минувшем сезоне Хайнс был признан лучшим обороняющимся игроком Евролиги.

«По-настоящему счастлив остаться в клубе еще на два сезона. В последние четыре года Москва стала вторым домом для меня и моей семьи. Рассчитываю на продолжение исторических успехов клуба, работать вместе с партнерами, тренерами и менеджментом, чтобы принести болельщикам ЦСКА больше чемпионских титулов», — заявил Хайнс.