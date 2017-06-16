Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30096024/
16 июня 2017, 14:36 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

ПБК ЦСКА официально объявил, что защитник Аарон Джексон покидает команду

Американский защитник Аарон Джексон покидает ЦСКА в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

Американский защитник <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Джексон</span> покидает ЦСКА в связи с истечением срока действия контракта сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игрок перешел ЦСКА в 2012 году из испанского «Бильбао». За пять сезонов Джексон успел войти в историческую десятку по количеству проведенных матчей за армейский клуб — 306, из которых большую часть (194) он начинал в стартовом составе. По количеству результативных передач (879) Джексон уступает только Джону Роберту Холдену, Виктору Хряпе, Милошу Теодосичу и Теодоросу Папалукасу. В составе ЦСКА 31-летний Джексон выиграл Евролигу, стал пятикратным победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

«Хочу сказать спасибо всему менеджменту и работникам ЦСКА за то, что мне дали возможность выигрывать титулы для клуба. Нельзя описать словами, сколько любви накопилось в моем сердце за пять лет здесь. Также хочу поблагодарить болельщиков и всех, кто нас поддерживал, за то, что проявили терпение, пока я рос как игрок у них на глазах», — сказал Джексон.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признался, что «работать с таким игроком, с таким характером было настоящей привилегией». «У него всегда было желание тренироваться, соревноваться. Хочу поблагодарить Аарона за сотрудничество и достижения, которых с ним добился ЦСКА. Хочу пожелать ему удачи в жизни и в баскетболе», — заявил Итудис.

Ранее Джексон заявил агентству «Р-Спорт», что подпишет контракт с тем клубом, который проявит в нем самую большую заинтересованность, и это должна быть команда Евролиги.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

СМИ: Экс-тренер ПБК «Локомотив-Кубань» и «Барселоны» Барцокас может возглавить УНИКС

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Греческий специалист Георгиос Барцокас, известный по работе с баскетболистами «Локомотива-Кубани», «Олимпиакоса» и «Барселоны», в ближайшее время может возглавить казанский УНИКС, сообщает Eurohoops.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать