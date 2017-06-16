ПБК ЦСКА официально объявил, что защитник Аарон Джексон покидает команду

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Игрок перешел ЦСКА в 2012 году из испанского «Бильбао». За пять сезонов Джексон успел войти в историческую десятку по количеству проведенных матчей за армейский клуб — 306, из которых большую часть (194) он начинал в стартовом составе. По количеству результативных передач (879) Джексон уступает только Джону Роберту Холдену, Виктору Хряпе, Милошу Теодосичу и Теодоросу Папалукасу. В составе ЦСКА 31-летний Джексон выиграл Евролигу, стал пятикратным победителем Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

«Хочу сказать спасибо всему менеджменту и работникам ЦСКА за то, что мне дали возможность выигрывать титулы для клуба. Нельзя описать словами, сколько любви накопилось в моем сердце за пять лет здесь. Также хочу поблагодарить болельщиков и всех, кто нас поддерживал, за то, что проявили терпение, пока я рос как игрок у них на глазах», — сказал Джексон.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признался, что «работать с таким игроком, с таким характером было настоящей привилегией». «У него всегда было желание тренироваться, соревноваться. Хочу поблагодарить Аарона за сотрудничество и достижения, которых с ним добился ЦСКА. Хочу пожелать ему удачи в жизни и в баскетболе», — заявил Итудис.

Ранее Джексон заявил агентству «Р-Спорт», что подпишет контракт с тем клубом, который проявит в нем самую большую заинтересованность, и это должна быть команда Евролиги.