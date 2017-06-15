СМИ: Экс-тренер ПБК «Локомотив-Кубань» и «Барселоны» Барцокас может возглавить УНИКС

По информации издания, руководство УНИКСа уже вступило в переговоры с тренером, который покинул «Барселону» по завершению минувшего сезона. Как отмечается, Барцокас считает приоритетным вариант продолжения карьеры в клубе Евролиги, но УНИКС привлекает специалиста тем, что имеет возможность отобраться в Евролигу сезона-2018/19 через Кубок Европы или через Единую лигу ВТБ.

Барцокас возглавлял «Локомотив-Кубань» в сезоне-2015/16 и пробился в «Финал четырех» Евролиги, впервые в истории краснодарского клуба, завоевав с «Локо» бронзовые медали. Также он выигрывал Евролигу в сезоне-2012/13 вместе с пирейским «Олимпиакосом» и признавался лучшим тренером турнира в 2013 году.