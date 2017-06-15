Баскетболист Аарон Джексон объявил об уходе из ЦСКА
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник Аарон Джексон покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
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Контракт 31-летнего американца с командой истек по окончании минувшего сезона.
«Невозможно выразить словами мою благодарность за пять лет в клубе, который я покидаю, — написал Джексон. — Причина моего эмоционального состояния заключается в привязанности к людям — руководству ЦСКА, тренерам, медицинским работникам и партнерам по команде».
Защитник перешел в ЦСКА в 2012 году из испанского «Бильбао». В прошлом сезоне Джексон, который не был основным разыгрывающим в заявке клуба, провел за ЦСКА 32 встречи, в которых набирал в среднем по 8,2 очка и делал по 1,8 подбора.
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