Чемпионка Европы-2011 баскетболистка Людмила Сапова подписала контракт с клубом МБА

На протяжении карьеры 33-летняя Сапова выступала в московских клубах «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, «Вологде-Чевакате» и курском «Динамо». Прошедший сезон Сапова провела в оренбургской «Надежде».

В составе сборной России Сапова, выступающая на позиции форварда, завоевала золото чемпионата Европы 2011 года в Польше. Вместе с курским «Динамо» баскетболистка дважды выигрывала Кубок России.