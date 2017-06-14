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14 июня 2017, 15:17 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Чемпионка Европы-2011 баскетболистка Людмила Сапова подписала контракт с клубом МБА

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Чемпионка Европы 2011 года в составе сборной России по баскетболу Людмила Сапова подписала контракт с московским клубом МБА, сообщается на официальном сайте команды.

На протяжении карьеры 33-летняя Сапова выступала в московских клубах «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, «Вологде-Чевакате» и курском «Динамо». Прошедший сезон Сапова провела в оренбургской «Надежде».

В составе сборной России Сапова, выступающая на позиции форварда, завоевала золото чемпионата Европы 2011 года в Польше. Вместе с курским «Динамо» баскетболистка дважды выигрывала Кубок России.
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