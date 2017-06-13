Бывший игрок НБА Подкользин признан самым высоким человеком России
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Центровой БК «Сахалин» и бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас» Павел Подкользин признан самым высоким человеком России. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов России.
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Рост 32-летнего баскетболиста составляет 2,26 м, ему был вручен подтверждающий сертификат.
Подкользин является воспитанником новосибирского баскетбола. В 2004 году он был задрафтован клубом НБА «Юта» и сразу же обменян в «Даллас». Там игрок провел два сезона, за которые сыграл в шести матчах. В 2006 году Подкользин вернулся в Россию в подмосковный клуб «Химки».
В составе клуба «Новосибирск» Подкользин стал чемпионом российской Суперлиги и обладателем Кубка России в сезоне-2014/15. С 2016 года Подкользин выступает в первом дивизионе российской Суперлиги и Кубке России за клуб из
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