ЦСКА может подписать защитника «Жальгириса»

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В минувшем сезоне Вестерманн провел 42 матча, в среднем набирая по 6,7 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 3,93 передачи за игру.

Сделка по 24-летнему французу может быть завершена после окончания финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА встречается с «Химками». После двух матчей серии, проводимой до трех побед одной из команд, армейский клуб впереди — 2−0. 13 июня соперники встретятся в Подмосковье.