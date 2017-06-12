ЦСКА может подписать защитника «Жальгириса»
Разыгрывающий защитник литовского «Жальгириса» Лео Вестерманн может перейти в московский ЦСКА, сообщает Sportando.
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В минувшем сезоне Вестерманн провел 42 матча, в среднем набирая по 6,7 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 3,93 передачи за игру.
Сделка по 24-летнему французу может быть завершена после окончания финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА встречается с «Химками». После двух матчей серии, проводимой до трех побед одной из команд, армейский клуб впереди — 2−0. 13 июня соперники встретятся в Подмосковье.
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