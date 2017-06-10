Сербская ярмарка. ЦСКА не оставил шансов «Химкам» во втором матче
Лучшая задняя линия Европы не подвёла Димитриса Итудиса и во втором матче финала Единой лиги ВТБ. ЦСКА лишь немного не дотянулся до сотни.
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Видимо, что-то случилось...
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Ещё до стартового свистка стало известно, что Душко Иванович не сможет рассчитывать на своего основного центрового — Марко Тодоровича, который продолжал испытывать последствия травмы паха, полученной в мясорубке с «Зенитом». Стоит ли говорить, какой это был удар для подмосковной команды, постоянно имеющей проблемы под щитами. На фоне ЦСКА, который присутствовал на паркете в течение только первых 33 минут, они проявились ещё более явно и 29−40 по подборам — ещё не самый страшный результат для «Химок».
Куда страшнее выглядело отсутствие привычного количества попаданий от Алексея Шведа. Один из лучших игроков чемпионата был привычно активен, но эффективным его выступление никак не назовёшь, что, разумеется, стало результатом пристального внимания к защитнику со стороны Димитриса Итудиса. Шведу пришлось добирать своё с линии, но даже с учётом 12 пробитых штрафных такой уже привычный для нас «двадцатник» он не набрал.
За счёт чего же была достигнута вполне приличная итоговая разница «-6»? Как раз за счёт последних 7 минут, в которых ЦСКА откровенно бросил играть в баскетбол. Финальный рывок «Химок» 29−7 выглядел впечатляюще в статистическом протоколе, но на площадке градус борьбы уже давно был снижен до комнатной температуры.
Изменения в стартовом составе коснулись не только «Химок». Андрей Воронцевич потянул мышцу и не был заявлен на игру. Но всё это меркло по сравнению с дилеммой Ивановича. Черногорцу пришлось выпускать стартовую пятёрку, в которой, по сути, отсутствовал даже четвёртый номер. Сергею Моне пришлось играть против Кайла Хайнса, а Робби Хаммелу следовать за Виктором Хряпой. Труднее на первых минут пришлось именно Моне. Он не только тратил колоссальное количество энергии в защите, но и чаще других страховал своих партнёров. Результат не заставил себя ждать — 2 быстрых фола.
Но «армейцы» не старались во что бы то ни стало грузить номинальных «больших» соперника, неплохо двигая мяч в нападении, если по
Не менее болезненным для Ивановича стали второй фол Хаммела, который случился в глупейшей ситуации — при борьбе за подбор во время пробития штрафного его же партнёром. Мирные 10:10 довольно быстро превратились в 22:12 после появления на паркете Милоша Теодосича, ассистировавшего Хиггинсу и собственноручно отправившего в кольцо «Химок» 5 очков. Серб мог выдать ещё один шедевр, пустив в сольный проход Нандо де Коло за 4 секунды до конца четверти, но француз не забил тяжелейший бросок — 24:15.
«Химкам» нужен был эмоциональный выплеск, и они получили его, когда на площадке появился чисто российский состав.
Алексей Швед забил первый четырёхочковый в серии, Станислав Ильницкий здорово отборолся на щите, спровоцировав Виталия Фридзона на разговор с арбитром и последовавший «технический», а чуть позже благодаря отличному движения мяча Егор Вяльцев забивал трёхочковый в гордом одиночестве (29:25). Для Итудиса этого было достаточно.
«Армейцы»
После перерыва ЦСКА окончательно решил покончить с интригой именно в третьей четверти, упершись в защите. Если сначала химчане получали свистки в свою пользу, то в середине игрового отрезка исчезли и штрафные. Первый мяч с игры гости забили только на исходе шестой минуты: Робби Хаммел эффектно исполнил путбэк, после чего первый точный трёхочковый на свой счёт записал Маркел Браун. А вот Алексей Швед вновь исчез со всех радаров — фрустрация игрока была заметна не только по его действиям на обоих концах площадки, но и выражению лица. Пополнить свой запас очков Алексей в третьей четверти не смог.
Сделав акцент на защиту, ЦСКА не особо заботился о разрыве. Запаса, который обеспечил Теодосич (в итоге серб стал самым результативным игроком поединка) ещё в начале четверти, вполне хватило, чтобы удерживать необходимый гандикап, который к тому же не сокращался. В самой концовке Аарон Джексон, заменивший Милоша в роли главного ассистента, и вовсе увеличил его до 20 очков, реализовав оба штрафных — 76:55.
Хотя бы повторить сценарий первого поединка и создать иллюзию борьбы «Химкам» не удалось. Итудис предусмотрительно оставил на паркете Теодосича и де Коло, и только после того, как увидел, что химчанам уже попросту некем добавлять, убрал с паркета француза и начал ротировать состав.
Швед продолжал стучать в закрытую дверь и в некоторых моментах ему
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