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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/30039746/
10 июня 2017, 19:13 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии — 2−0

ЦСКА добыл домашнюю победу и во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».

ЦСКА добыл домашнюю победу и во второй встрече финальной серии Единой лиги <span class=error>ВТБ</span> с Химками. Увеличить
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Как и в первой, хозяева с первых минут встречи взяли инициативу в свои руки, наращивая преимущество от четверти к четверти.

На большой перерыв команды ушли с преимуществом москвичей в 22 очка. Во второй половине матча картина игры на паркете не поменялась. ЦСКА продолжал удерживать инициативу и довёл игру до победы — 99:79.

Самым результативным в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 23 очка, у «Химок» 21 балл в активе Алексея Шведа.
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