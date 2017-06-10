ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии — 2−0
ЦСКА добыл домашнюю победу и во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».
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Как и в первой, хозяева с первых минут встречи взяли инициативу в свои руки, наращивая преимущество от четверти к четверти.
На большой перерыв команды ушли с преимуществом москвичей в 22 очка. Во второй половине матча картина игры на паркете не поменялась. ЦСКА продолжал удерживать инициативу и довёл игру до победы — 99:79.
Самым результативным в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 23 очка, у «Химок» 21 балл в активе Алексея Шведа.
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