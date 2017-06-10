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10 июня 2017, 16:44 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Воронцевич пропустит второй матч финала Лиги ВТБ с «Химками» из-за травмы ноги

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ против баскетболистов подмосковных «Химок» из-за травмы ноги, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ против баскетболистов подмосковных Химок из-за травмы ноги сообщили агентству Р-Спорт в пресс-службе армейцев. Увеличить
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ЦСКА в субботу проведет в Москве второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ до трех побед. В четверг в первом матче ЦСКА добился победы со счетом 94:88.

По сравнению с первой игрой в составе ЦСКА произошло два изменения: вместо Воронцевича в заявку включен центровой Иван Лазарев, а защитника Дмитрия Кулагина заменил его младший брат, разыгрывающий Михаил Кулагин, последний раз выходивший на паркет 10 мая в третьем матче четвертьфинальной серии против «Астаны» (91:73).
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