Воронцевич пропустит второй матч финала Лиги ВТБ с «Химками» из-за травмы ноги
МОСКВА, 10 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич пропустит второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ против баскетболистов подмосковных «Химок» из-за травмы ноги, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.
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ЦСКА в субботу проведет в Москве второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ до трех побед. В четверг в первом матче ЦСКА добился победы со счетом 94:88.
По сравнению с первой игрой в составе ЦСКА произошло два изменения: вместо Воронцевича в заявку включен центровой Иван Лазарев, а защитника Дмитрия Кулагина заменил его младший брат, разыгрывающий Михаил Кулагин, последний раз выходивший на паркет 10 мая в третьем матче четвертьфинальной серии против «Астаны» (91:73).
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